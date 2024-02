Steam Next Fest: Unsere Geheimtipps

Seit dem 5. Februar 2024 ist das Steam Next Fest am Start und feiert kommende Spieletitel schon jetzt mit spielbaren Demos. Bis zu 1.600 Titel von bisher nicht veröffentlichten Spielen warten darauf, von euch getestet zu werden. Bis zum 12. Februar 19.00 Uhr könnt ihr kostenlos drauf loszocken. Da die wenigsten Menschen Zeit haben, in sieben Tagen 1.600 Spiele auszuprobieren, haben wir ein paar Empfehlungen für euch…

Prototypen Parade: Unsere Top 4

Auto-Battler mit Fantasy-Inventory-Management im Fokus? Klingt kurios? Ist es auch! Macht aber tierisch Spaß. Bei Backpack Battles hängt euer Erfolg im Kampf von eurem Geschick ab, die richtigen Gegenstände in der richtigen Kombination, an den richtigen Plätzen zu organisieren. Von Runde zu Runde haut ihr dabei in feinster Auto-Battler Manier anderen sammelsüchtigen Fantasy Kriegerinnen und Kriegern auf die Mütze. Vorsicht kann Spuren von süchtig machen enthalten.



Mit der Demo zu Stormgate taucht ihr ein, in die längst vergessene Welt der Echtzeit-Strategie. Das Entwickler Team aus ehemaligen Blizzard Mitarbeitern hat mit Stormgate ein Spiel entwickelt, dass sich aus dem besten von zwei Welten orientiert. Hier kommen Einflüsse aus Warcraft 3 und Starcraft zusammen. Die Sci-Fi-Fantasy Mischung mit eigens entwickelter Snowplay-Engine soll ein nie dagewesenes Spielgefühl vermitteln.

Auch das von uns angespielte Monster Run ist mit einer Demo dabei. Hier könnt ihr mit einer Monster-Katze ganz groß rauskommen. Verteidigt das Land vor dem bösen Einfluss des Königs und seiner Ritter. Wachst über euch hinaus (literally) und werdet die gefährliche, tödliche Miezekatze, die ihr schon immer werden wolltet. Ein kurzweiliger aber deswegen nicht minder großer Spaß für alle Katzenfreunde oder jene die einfach gerne Armeen im Alleingang niedermetzeln.

Dungeonborne ist ein Action-Rollenspiel/Dungeon Crawler mit Extracion Prinzip à la Tarkov. Neben klassischen Klassen wie Schurke, Bogenschütze und Ritter könnt ihr auch mit dem Pyromancer euren Gegner die Hölle heiß machen oder ihre Pläne mit dem Cryomancer auf Eis legen. Dem Spiel liegt ein komplexes Kampfsystem zugrunde, das viel mit gut getimten Blocken, Parieren und Ausweichen arbeitet. Und natürlich kann auch das richtige Looten und Ausrüsten im Dungeon den Unterschied machen…

Wir wünschen euch viel Spaß beim Steam Next Fest. Frohes Testen!

Titelbild: Steam

Quelle: Steam