Assassin’s Creed Red – Das Meuchelabenteuer im feudalen Japan soll bis spätestens März 2025 erscheinen

Da die Spiele der Assassin’s Creed-Reihe immer in historischen Settings angesiedelt sind, werden natürlich besonders Fans von bestimmten Settings sehr laut. So gab es immer wieder Stimmen aus der Community, die einen Teil im feudalen Japan sehnsüchtig erwarten. Im September 2022 wurde mit der Ankündigung des Arbeitstitels Asssassin’s Creed Red diesem Wunsch beigegeben. Doch wann erscheint der Titel nun? Dazu hat Ubisoft nun Stellung bezogen.

Assassin’s Creed Red soll spätestens nächstes Jahr auf den Markt kommen

In ihrem Report zum Fiskaljahr 2024 wurden seitens Ubisoft auch Pläne zur Veröffentlichung von Spielen im Fiskaljahr 2025 preisgegeben. Dieses läuft von April 2024 bis März 2025. In ebendiesem Zeitraum soll nicht nur das Open World Star Wars-Abenteuer Star Wars Outlaws erscheinen, sondern eben auch das Assassinenabenteuer in Japan. So sagt Ubisoft-Chef Yves Guillemot:

“Wir haben für die Zukunft ein vielversprechendes Lineup für das Fiskaljahr 2025, inklusive dem bevorstehenden Release von Star Wars Outlaws in 2024, welches einen großen Meilenstein in der Videospielindustrie darstellen sollte. Besonders wenn man bedenkt, wie groß der Anreiz für dieses legendäre Franchises ist, zum ersten Mal in einer offenen Spielwelt stattzufinden. Ebenso haben wir Assassin’s Creed Codename Red, welches im lang ersehnten feudalen Japan-Setting angesetzt ist. Wir freuen uns auf die Ergebnisse unserer kreativen Ubisoft-Teams, welche hart daran arbeiten, diese Spiele zu einem Erfolg zu machen, welche die Erwartungen der Spieler*innen erfüllen.”

Assassin’s Creed Red wird von Ubisoft Quebec entwickelt, welche bereits mit Odyssey Erfahrungen im Franchise sammeln konnten. Ein genaues Datum soll noch enthüllt werden, aber es steht bereits fest, dass es ausschließlich auf den Next Gen-Konsolen erscheinen wird. Weiterhin soll es nach seinem Erscheinen für viele Jahre mit weiteren Inhalten versorgt werden.

Titelbild: 2022 © Ubisoft

Angebot Assassin's Creed Mirage: Deluxe Edition [Playstation 5] - Uncut Entdecke ein dichtes, vom Plot getriebenes Action-Adventure, das der Verwandlung eines widerspenstigen jungen Mannes in einen gebildeten Meisterassassinen folgt

Reise in dieser liebevollen Hommage an das Spiel, mit dem alles begann, nach Alamut, der legendären Heimat der Assassinen, die das Fundament des Kredos legten

Erlebe einen modernen Blick auf die berühmten Features und das Gameplay, die seit 15 Jahren eine Reihe definieren, Du bewegst dich nahtlos im Parkour durch die Stadt und tötest Ziele aus dem Hinterhalt mit wilderen Attentaten als je zuvor

Erkunde eine unglaublich dichte und lebendige Stadt, deren Einwohner auf jede deiner Bewegungen reagieren, und enthülle die Geheimnisse von vier unterschiedlichen Bezirken, während du dich durch das Goldene Zeitalter Bagdads kämpfst

Der Key des Vorbestellerbonus (die Bonusmission: „Die vierzig Räuber“) ist auf einem Flyer abgedruckt, der in der Spielbox zu finden ist

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: videogameschronicle