Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 7.2024

Nicht nur haben wir in dieser Woche Valentinstag, sondern auch eine neue Releasevorschau mit einer Menge neuer Spiele. Und ja, natürlich werden am Mittwoch ein paar Spiele erscheinen, die etwas mit dem Thema Liebe zu tun haben. Doch auch abseits dessen gibt es allerlei neue Zockereien, auf die wir jetzt mal einen Blick werfen werden.

Die Liebeswoche in der Releasevorschau

Lightphobe (PC) – 12. Februar

Ein asymmetrischer Multiplayer-Shooter, bei dem ihr entweder die Soldaten spielt, oder aber als Monster, die sich in den Schatten verstecken und nur in Lichtkegeln sichtbar werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

SpellRogue (PC) – 12. Februar

Achtung, der Spieletitel könnte darauf hinweisen, worum es in diesem Spiel geht: Ein Roguelike-Deckbuilder, bei dem ihr euren Gegnern mit mächtigen Zaubern zusetzt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein storylastiger Action-Titel über einen Geisterjäger und seine geisterhafte Frau bei der Aufklärung mysteriöser Vorkomnisse.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fight Crab 2 (PC) – 13. Februar

Reitet auf riesigen Krustentieren und schickt sie in die Schlacht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Islands of Insight (PC) – 13. Februar

Ein Open World-Multiplayerspiel, wo ihr gemeinsam mit anderen Spieler*innen Puzzles löst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Lysfanga: The Time Shift Warrior (PC) – 13. Februar

In diesem taktischen Hack’n’Slash erschafft ihr mit einer Zeitreisefähigkeit Klone von euch selbst, um die Gegnerhorden zu überlisten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

News Tower (PC) – 13. Februar

In dieser Simulation ist es euer Ziel, eine vertrauenswürdige Nachrichtenagentur im New York der 30er Jahre aufzubauen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tomb Raider I-III Remastered (PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 13. Februar

Die klassischen Abenteuer von Lara Croft neu aufgelegt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ultros (PC, PS4, PS5) – 13. Februar

Ein Metroidvania mit, sagen wir mal, sehr psychodelischen Zügen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Arzette: The Jewel of Faramore (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 14. Februar

Ein 2D-Platformer mit handgezeichneten Zwischensequenzen, welche ein wenig an die kultigen CDI-Zelda-Spiele erinnern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Genie Reprise (PS5, XSX) – 14. Februar

Ihr erkundet in der First Person-Ansicht eine magische Fantasy-Welt, während euch die Geschichte in Gedichtform erzählt wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Lords of Exile (PC, PS5, XSX, Switch) – 14. Februar

Ein 2D-Retro-Action-Platformer mit einer Liebeserklärung an alte 8bit-Spiele wie Castlevania und Ninja Gaiden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Matchmaker Agency (PC) – 14. Februar

In diesem Dating-Simulator geht es darum, als Leiter einer Dating-Agentur perfekte Partner für eure Kundschaft zu finden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Solium Infernum (PC) – 14. Februar

In diesem rundenbasierten Strategiespiel arbeitet ihr darauf zu, neuer Herrscher der Hölle zu werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Starnaut (PC) – 14. Februar

Ihr seid ein kleiner Astronaut auf einem fremden Planeten und müsst unzählige Wellen von angreifenden Aliens abwehren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sucker for Love: Date to Die For (PC) – 14. Februar

Eine Mischung aus Dating-Sim und Horror-Point’n’Click Adventure.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Titanic: A Space Between (PC, PS5, MetaQuest) – 14. Februar

Als Zeitreisender erkundet ihr die Titanic auf der Suche nach einer vermissten Frau, während ihr von gruseligen Monstern verfolgt werdet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Clash II (PC) – 15. Februar

Ein rundenbasiertes Strategiespiel in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Genso Chronicles (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 15. Februar

Ein klassisches JRPG mit 16bit-Optik.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Helskate (PC) – 15. Februar

Ein Roguelike mit vielen Elementen inspiriert von den Tony Hawk-Spielen, vermischt mit etlichen Fantasy-Elementen und speziellen Fähigkeiten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Under Cover VR (MetaQuest) – 15. Februar

Ein Lightgun-Shooter in VR mit funktionierendem Deckungssystem.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fit My Cat (Switch) – 16. Februar

Katzen wollen sich einfach überall breit machen, wo es ihnen beliebt. Eure Aufgabe in diesem Logik-Spiel ist es, einen geeigneten Platz für alle Katzen zu finden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das klassische Puzzlespiel erhält ein vollwertiges Remake.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Skull and Bones (PC, PS5, XSX) – 16. Februar

Ubisofts Piratenabenteuer sticht endlich in See und gibt euch die Möglichkeit, krachende Seeschlachten auszutragen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nun, dann haben wir es doch wieder geschafft. Ob ihr nun am Valentinstag eure Zeit mit euren Liebsten verbringt oder doch lieber eines dieser Spiele zockt, wir wünschen euch bei allem viel Spaß und sehen uns nächste Woche mit der neuen Ausgabe wieder.

Titelbild: 2024 © Nintendo | 2024 © Ubisoft

Skull and Bones - Standard Edition - [PC] Kämpfe in spannenden Seeschlachten und rüste zahlreiche mächtige Waffen aus, während du alles für die fetteste Beute riskierst

Segle alleine über die gesetzlosen Meere oder verbünde dich mit bis zu zwei Freund:innen oder Spieler:innen und schnapp dir teilbare Aufträge und Belohnungen.

Stelle dich halsabschneiderischen Piratenjägern, tödlichen Seeungeheuern, unberechenbarem Wetter, gefährlichen Riesenwellen, übernatürlichen Bedrohungen und vielem mehr, während du eine gewaltige offene Welt erkundest

Stelle bis zu 10 verschiedene Schiffe her und stich mit ihnen in See. Jedes dieser Schiffe bietet einzigartige Vorteile und kann an deinen Spielstil angepasst werden

Steigere deinen Ruhm und schalte Ressourcen und Gelegenheiten frei, um an immer gefährlichere Aufträge zu kommen und deine Ausrüstung aufzuwerten

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.