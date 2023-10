Nintendo – Arbeitet man an einem neuen DS-Handheld?

Mit der Nintendo Switch kann der Hersteller aus Japan zufrieden sein. Nachdem die Verkaufszahlen seit Jahren hervorragend sind, warten Fans auch bereits auf die Ankündigung eines Nachfolgers. Könnte ein Patent dazu Hinweise liefern? Gamerant ist auf ein Patent gestoßen, welches einen Nintendo Handheld zeigt, der zwei Bildschirme besitzt, wie der DS. Doch die Bildschirme lassen sich nicht nur so platzieren, dass diese nach außen zeigen, sie lassen sich sogar komplett trennen und abnehmen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Dass Unternehmen Patente einreichen ist normal. Vieles davon wird nie den Weg in den Handel finden. Ob es aber in dem Fall so sein wird, ist ungewiss. Sollte Nintendo erneut eine hybride Konsole veröffentlichen, dürfte für einen reinen Handheld daneben kaum Platz sein. Daher warten wir mal auf die Ankündigung des Switch-Nachfolgers.

Quelle: gamerant