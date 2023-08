Bis zur Glotze – Disneys Drei (D)olle Special mit Briefträger Bob | Folge 124

In dem dieswöchigen Podcast von Bis zur Glotze geht es explizit mal nicht um die gamescom! Unsere Redakteurin Ann-Kathrin ist daheim geblieben und kümmert sich um alles Weitere, heute in einem Special zu Disneys Drei (D)olle! Normalerweise nimmt sie damit drei Serien, Filme oder ähnliches von Disney zu einem bestimmten Thema unter die Lupe, doch für den Podcast liefert sie euch einen Halbjahresrückblick aus drei Disneysparten: Disney+, die Disney100 Ausstellung und Disney Dreamlight Valley.

Bis zur Glotze – Disneys Drei (D)olle Special-Podcast mit Briefträger Bob

Timestamps:

(00:00:15) – Vorstellung des Specials und Begrüßung

(00:05:30) – Die erste Serie: Will Trent

(00:17:01) – Die zweite Serie: Secret Invasion

(00:34:17) – Die dritte Serie: The Bear

(00:52:05) – Die vierte Serie: Only Murders in the Building

(01:21:20) – Disney100 Ausstellung

(01:32:24) – Disney Dreamlight Valley

(01:41:15) – Ausblick mit Disney Lorcana und Verabschiedung

Ein entspannter Rückblick auf ein spannendes Halbjahr

Für alle Disneyfans und -interessierten bietet der Podcast eine Zusammenfassung der Serien Will Trent, Secret Invasion und den aktuellen Staffeln von The Bear und Only Murders in the Building. Außerdem soll es noch um die aktuell laufende Ausstellung anlässlich Disneys 100-Jährigem und den beendeten ersten Akt der Hauptstory von Dreamlight Valley gehen. Natürlich quatscht Ann-Kathrin aber nicht völlig allein über all die interessanten Erlebnisse und Eindrücke. Dieses Mal wird es einen echten Specialgast für diese Specialfolge geben und zwar einen Mann aus dem einfachen Volk: Bob, der sich liebevoll Bob der Briefträger nennt!

Wen die beiden für den Mörder von Ben Glenroy halten, was ihre Meinung zur Ausstellung ist und welche drei Charaktere nicht im Dreamlight Valley fehlen sollten sowie vieles Weitere hört ihr in der 124. Folge von Bis zur Glotze!

Moderation: Ann-Kathrin Günther

Redaktion: Ann-Kathrin Günther

Gast: Ben, der Briefträger

Abonniert uns einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.