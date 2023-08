Disney100: Die Ausstellung packt noch bis zum 3. September ihre Kronjuwelen aus

1923 begann alles mit Alice’s Wonderland. Jetzt, 100 Jahre später, blickt die Disney100-Ausstellung auf die eigene, jahrzehntelange Filmgeschichte zurück. In München können alle interessierten Disneyfans noch bis zum 3. September das Spektakel begutachten.

Disney100: Die Ausstellung für Groß und Klein

Von April bis September ist die einmalige Ausstellung für Europa in der Kleinen Olympiahalle in München zu sehen. Seit Anfang August werden zudem kostenlose Führungen zu bestimmten Zeiten angeboten. Infos hierzu sowie zu den Ticketpreisen gibt es auf der Webseite. Für Klein und Groß gibt es dann Requisiten, Kostüme und jede Menge Infotafeln zum Lesen zu entdecken sowie interaktive Gegenstände zu bestaunen. Das Ganze ist in zehn Galerien aufgeteilt, die sich mit unterschiedlichen Thematiken beschäftigen: Mal geht es um Musik, mal um Innovationen. Die Ausstellung ist dabei nicht chronologisch aufgebaut, sondern gliedert sich nach den einzelnen Themenfeldern.

Insgesamt wird bei der Ausstellung viel mit Licht und Hintergrundmusik gearbeitet sowie auf denkwürdige Zitate vom Gründer Walt Disney gesetzt. Für Kritiker*innen könnte es hier zu viel Lobhudelei des Konzerns geben, doch für Fans ist die Ausstellung genau das Richtige. Wer also Lust auf viele lehrreiche und eindrückliche Informationen rund um Disney und seinen Schöpfer hat und dabei ein wenig pompösen Glanz abstauben möchte, der wird hier sicherlich fündig werden. Natürlich gibt es auch einen Souvenirshop zu besuchen, schließlich geht es bei allem auch ums Geld. Wer einen Einblick in die Ausstellung gewinnen möchte, sollte sich den Werbetrailer ansehen:

