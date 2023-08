Disney streicht ein Remake – Warum wir Quasi nicht und dann doch in real sehen

Disney produziert seit einigen Jahren viele Reallife-Remakes zu seinen bekannten Zeichentrickfilmen wie Arielle, die Meerjungfrau. 2024 hätte auch eine Adaption von Der Glöckner von Notre Dame in die Kinos kommen sollen, doch nun wurde das Projekt anscheinend gestrichen.

Darum wird Disney kein Remake produzieren

Der Glöckner von Notre Dame erschien 1831 ursprünglich als Roman, der sich nicht ausschließlich mit Quasimodo befasst, und stammt aus der Feder des französischen Schriftstellers Victor Hugo. In ihm dreht sich alles um das historische Paris, Verfolgung und Tötung von Minderheiten und Mord und Intrigen. 1996 entschied sich Disney, die Story lose zu adaptieren und daraus einen Zeichentrickfilm zu machen. Die Grundlage ist jedoch weniger für Kinder geeignet. Das hat sich vielleicht auch der CEO von Disney, Bob Iger, gedacht, denn dieser kann nichts mit der Geschichte rund um Quasimodo anfangen. Es wird gemunkelt, dass es seiner Abneigung dem Stoff gegenüber zu verdanken sei, dass das Remake nicht am 19. Juli 2024 in die Kinos kommt, obwohl angeblich Josh Gad bereits als Protagonist eingeplant wurde.

Die einen wird es womöglich erfreuen, dass nicht noch ein Reallifeverfilmung eines geliebten Disney-Films in die Kinos kommt. Andere wiederum hätten sich vielleicht auf diesen Film gefreut. Doch wer eine Realverfilmung im eigenen Stil auf Disney+ schon heute genießen möchte, muss darauf nicht verzichten. Bereits am 20. April erschien mit Quasi eine etwas eigene Version des Stoffes von Richard Perello. In dieser gerät Quasimodo zwischen die Fronten, als sowohl der Papst als auch der König von ihm verlangen, jemanden zu töten. Zudem verliebt er sich in die neue Königin. Dabei weis der Film mit schamlosen Witzen zu überraschen. Definitiv eine eigenartige Umsetzung, aber vielleicht für den ein oder anderen sehenswert.

