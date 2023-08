Bis zur Glotze – THQ Showcase, gamescom Vorfreude und der Baldur’s Gate 3 Hype | Folge 123

In Folge 123 geht es um Vorfreude. Es ist nämlich wieder so weit und die Kölner Messe lädt wieder zur gamescom ein. Immerhin sind neben vielen großen Publishern auch viele kleine Studios an Bord. Was uns dort erwarten könnte, wollen wir natürlich besprechen. Gleiches gilt aber auch für den THQ Nordic Showcase. Der Publisher in Hand der Embracer stellte nämlich einige Titel aus der aktuellen Pipeline vor. Aber ob uns das überzeugt hat?

Bis zur Glotze: Wie geht’s weiter mit THQ Nordic

Es geht zur gamescom!

Die Embracer Group ist auf Sparkurs. Daher gibt es seitens THQ Nordic auch keinen Stand mehr auf der gamescom. Das Geld ist knapp. Umso mehr richtet man natürlich das Auge auf die zukünftigen Spiele. Zu denen gehören neben dem neu angekündigten Titan Quest 2 und South Park Spiel auch etwa das Gothic Remake. Aber kann das Gezeigte auch was? Wir sprechen im Podcast über die Ankündigungen, Skepsis, die finanzielle Lage und wie es um die Zukunft bestellt sein könnte. Aber natürlich geht es auch um die gamescom, unsere Lieblingsmesse. Die besuchen wir natürlich wieder mit versammelter Mannschaft, klappern einen Termin nach dem anderen ab und hauen wieder fleißig in die Tasten. Aber was können wir von der gamescom erwarten? Hat sie sich verändert? Bleibt sie in der Form erhalten? Wir schauen mal in die Glaskugel.

Aber natürlich sprechen wir auch über das große Hype-Spiel: Baldur’s Gate 3. Nicht nur zocken das Spiel Hunderttausende Menschen gleichzeitig auf Steam, auch die Wertungen fallen absolut überragend aus. Doch was steckt hinter der Begeisterung?

Moderation: Christian

Redaktion: Tobi L.