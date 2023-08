Vorschau: Disney Lorcana – Das neue Kartenspiel von Ravensburger im Überblick

Am 18. August 2023 erschien Disney Lorcana: The First Chapter! Was das sein soll? Ein neues Sammelkartenspiel mit berühmten Disney-Charakteren von Ravensburger! Seit heute können die Karten in teilnehmenden Fachhandlungen, im Disneyland Paris und im Disney Store am Times Square gekauft werden. Ab 1. September 2023 sollen weitere Spielehandlungen hinzukommen. Außerdem wird Ravensburger sein Kartenspiel in der nächsten Woche auf der gamescom präsentieren. Wir werfen schon jetzt einen ersten Blick auf das neue Spiel.

Die Story hinter Disney Lorcana

Natürlich funktioniert ein Disney-Kartenspiel nicht ohne eine magische Geschichte. Ihr gelangt an einen zauberhaften Ort, das sogenannte “Große Illuminarum”, das das Zentrum der Welt Lorcana bildet. Dieses Illuminarum scheint ein Eigenleben zu führen und hat euch hergeführt und zum “Tintenformer”, ein magisches Werkzeug, gebracht. Außerdem findet ihr ein verwunschenes Buch, das von Fragmenten bekannter Disney-Figuren umgeben ist. Aus diesen Fragmenten erschafft ihr im Buch neue Legenden, die eigene Versionen beliebter Charaktere sind; sie sind die “Glimmer”. Das Ganze funktioniert, weil ihr besonders kreativ seid und den Tintenformer einsetzt, der euch Magie verleiht. Ihr werdet selbst zum Luminari, um mit euren Glimmern neue Geschichten zu schreiben. Das Spielprinzip von Disney Lorcana Hat man die Lore von Disney Lorcana grundlegend verstanden, sind die restlichen Bestandteile des Spiel ähnlich anderer Kartenspiele. Eure Karten weisen spezielle Attribute für einen Kampf auf, jede Figur hat eigene Werte für Willenskraft und Leben und so weiter. Ein Spiel wird gewonnen, indem insgesamt mindestens 20 Legendenkarten gesammelt wurden oder alle anderen Spieler*innen verloren haben, indem sie keine Karten mehr vom Deck ziehen können. Am besten spielt sich das Kartenspiel allerdings zu zweit. Wer alle Regeln im Detail kennenlernen möchte, kann sich schon jetzt die begleitende App herunterladen. Außerdem ist ein “Organized Play” geplant. Innerhalb dieses Lorcana Play könnt ihr mit anderen Luminari Karten tauschen und spielen, um Ligapunkte zu sammeln. Mit solchen Punkten könnt ihr unter anderem an bestimmten Aktivitäten teilnehmen. Fachhändler von Lorcana Play werden dann zukünftig Preise für diese Ligapunkte vergeben oder es werden Turniere veranstaltet, um vor Ort zu entscheiden, wer einen Preis gewinnt. Jährlich sollen dann zukünftig neue Kartenseasons und Boosterpacks erscheinen.

Die sechs Tinten und ihre Eigenschaften

Die Story hinter Disney Lorcana ist aber nicht einfach wahllos gewählt und das Sammelkartenspiel hat natürlich auch seine einzigartigen Features. Da ihr als Luminari mithilfe des Tintenformers Glimmer erweckt, gibt es sechs verschiedene Klassen, die sogenannten “Tinten”. Jede Tinte besitzt unterschiedliche Eigenschaften und ihr werden bestimmte Charaktere zugeordnet. Dabei kann es vorkommen, dass bestimmte Figuren wie Micky Maus mehrmals im Spiel vorkommen, allerdings in unterschiedlichen Tintenklassen. Häufig sind die Tinten mit ihren Attributen einleuchtend für den jeweiligen Charakter. Tinten differenzieren zudem nicht zwischen Held oder Bösewicht, es kommen also alle möglichen Disney-Figuren vor. Hier erhaltet ihr einen ersten Einblick in die Tinten, ihre Attribute und Charaktere, die ihnen im Spiel zugeordnet werden:

Die Tinte Amethyst steht für Magie und Zauberei. Zur ihr zählen unter anderem Micky und Elsa.

Bernsteintinten stehen für entschlossene Anführer oder Begleiter wie Vaiana oder Stitch.

Die Tinte Rubin zeichnet sich durch Tapferkeit aus. Hier sind sowohl Aladdin als auch die böse Malefiz vertreten.

Saphir ist eine kluge Tinte wie die Prinzessinnen Belle oder Aurora.

Smaragd steht dagegen für anpassungsfähige Figuren wie Cruella oder Jamba.

Die Tinte Stahl sind eher Krieger untergeordnet. Zu ihnen zählen starke Charaktere wie Simba oder Herkules.

Keine Ahnung, wie es mit euch ist, aber ich bin schon richtig gespannt darauf, wie sich Disney Lorcana: The First Chapter spielen lässt. Bis es soweit ist, gönnt euch doch einen ersten Einblick in die Welt mit folgendem Teasertrailer:

Quelle: Disney Lorcana

Titelbild: © Ravensburger