Alle Aussteller der gamescom 2023 im Überblick

Bei uns findest Du alle Infos rund um die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik, der gamescom 2023 in Deutschland. Alle Termine, Öffnungszeiten, Preise, Programme, Partys, den Hallenplan und vieles mehr stellen wir Dir bereit, um ein bestmögliches Messeerlebnis zu erhalten.

Nachdem die gamescom im vergangenen Jahr leider ohne die ganz großen Player im Games-Business herhalten musste, ist die Hoffnung bei vielen Gamern groß, dass Sony, Take Two und Nintendo wieder mit in Köln dabei sein könnten. Mit dem Startschuss der Gamescom Opening Night Live 2023 am 22. August 2023 wird Geoff Keighley wieder für reichliche Ankündigungen und Weltpremieren sorgen.

Wer sich das Gaming-Highlight in diesem Jahr nicht verpassen möchte, sollte ab dem 25. April 2023 Tickets für die Messe kaufen. Allerdings ist es so, dass auch in diesem Jahr zum Startzeitpunkt im Grunde völlig unklar ist, welche Aussteller, Entwickler und Publisher überhaupt vertreten sind und zudem was sie uns überhaupt zeigen werden. Viele Informationen zum eigentlichen Programm wird es meist erst wenige Wochen vor dem Start am 23. August 2023 offiziell geben.

Daher bleibt es natürlich ein klares Rätselraten, was am Ende in den Hallen der Kölnmesse wirklich passieren wird. Da es in diesem Jahr aber erneut keine E3 geben wird, ist die gamescom für viele Aussteller die einzige Möglichkeit, den Spieler:innen ihre neusten Werke für die Herbst- und Weihnachtsmonate zu präsentieren.

Bei uns findest Du alle Informationen rund um die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik. In diesem Beitrag haben wir für dich alle bisher bestätigten Aussteller der gamescom 2023 zusammengefasst. Darüber hinaus stehen auch alle Teilnehmer aus dem letzten Jahr im Vergleich an gleicher Stelle (diesen Part werden wir nach weiterer Bekanntgabe ausdünnen und reduzieren).

Alle bestätigten Aussteller der gamescom 2023

Bereits bestätigte Teilnehmer in der Entertainment Area:

Aerosoft (Quelle)

Assemble Entertainment (Quelle)

Giants Software (Quelle, exklusiv )

) Level Infinite / Tencent Games (Quelle)

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Diese Teilnehmer waren 2022 in der Entertainment Area:

Astragon Entertainment

Bandai Namco Entertainment

Giants Software

Gunzilla Games

Hoyoverse

Humble Games

Kalypso Media

Krafton

Microsoft/ Xbox

Neowiz

NetEase

PLAION

Prime Matter

Raw Fury

TaleWorlds Entertainment

Team17

THQ Nordic

Thunderful

Ubisoft

Capcom – bei TikTok | Halle 7

Daedalic Entertainment | Indie Arena Booth (Halle 10.2)

Daedalic Entertainment | Indie Arena Booth (Halle 10.2) HandyGames – Indie Arena Booth (Halle 10.2) + THQ Nordic (Halle 8)

HandyGames – Indie Arena Booth (Halle 10.2) + THQ Nordic (Halle 8) Konami – bei TikTok | Halle 7

Konami – bei TikTok | Halle 7 SEGA – bei TikTok | Halle 7

SEGA – bei TikTok | Halle 7 Warner Bros. Games | bei TikTok – Halle 7

Warner Bros. Games | bei TikTok – Halle 7 Benq

HyperX

Leetdesk | Halle 10.1

Pico Interactive

Razer

Samsung | Halle 9

SteelSeries

Western Digital

Rocket Beans TV

AMD Gaming Show am Freitag, 26.8.

ESL Gaming (Samstag / Sonntag)

Funcom – Metal: Hellsinger-Konzert am Donnerstag, 25.8.

Ak Tronic

Blizzard Gear Store

E.M.P. Merchandising

Konami Digital Entertainment

Square Enix

Red Bull

Medion

Bundeswehr

Diese Hersteller/ Publisher hatten keinen Stand auf der Gamescom 2022

Activision Blizzard (Blizzard-Fanartikelverkauf in der Merchandise Area)

Alternate

CD Projekt Red

Electronic Arts

Meta (Facebook Gaming, Meta Quest)

MSI (Details)

Nintendo

OMEN by HP

Private Division

Rockstar Games

Sony Interactive

Twitch

Wargaming