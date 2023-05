Alle Infos zur gamescom 2023

Bei uns findest Du alle Infos rund um die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik, der gamescom 2023 in Deutschland. Alle Termine, Öffnungszeiten, Preise, Programme, Partys, den Hallenplan und vieles mehr stellen wir Dir bereit, um ein bestmögliches Messeerlebnis zu erhalten.

Nach dem Comeback im letzten Jahr, dürfen wir uns auch 2023 wieder auf die Kölner Gaming-Messe begeben, um neue Trailer zu sehen, Games anzuspielen, uns zu connecten und dem ein oder anderen Messe-Event beizuwohnen. Bei uns findest Du alle Informationen rund um die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik. Alle Termine, Öffnungszeiten, Preise, Programme und vieles mehr stellen wir Dir bereit, um Dich auf die Messe in Köln vorzubereiten.

Aktueller Stand dieses Beitrages: 24. Mai 2023 Dieser Beitrag wird stetig aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher, Entwickler und/oder Koelnmesse auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme. Redakteur*innen: Christian Koitka, Tobias Liesenhoff

Folgende Beiträge zur gamescom 2023 werden bei uns folgen:

Alle aktuellen News zur gamescom 2023 findest du hier

Alle Aussteller der gamescom 2023 im Überblick

Alle Termine / Events / Partys der gamescom 2023

Alle Infos zu Gamescom Opening Night Live 20223

Guide mit Tipps für Besucher mit körperlichen Beeinträchtigungen auf der gamescom 20223

An diesen Ständen gibt es Loot und Goodies auf der gamescom 2023

Öffnungszeiten der gamescom 2023

Die gamescom 2023 findet vom 23. August 2023 bis 27. August 2023 in Köln statt. Geöffnet für alle ist die entertainment area aber erst ab dem 25. August 2022. Der Fachbesucher- und Medientag ist in diesem Jahr wieder am 23. August. Damit bleiben die gamescom-Hallen, erstmals seit 2016, auch wieder bis einschließlich Sonntags geöffnet.

Die entsprechenden Bereiche stehen an den jeweiligen Messetagen wie folgt offen:

Öffnungszeiten Privatbesucher | entertainment area (Hallen 5-10):

Mittwoch, 23. August 2023 – 13 Uhr – 19 Uhr (Einlass nur mit Wild Card)

Donnerstag, 24. August 2023 – 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Freitag, 25. August 2023 – 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag, 26. August 2023 – 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sonntag, 27. August 2023 – 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbesucher | business und entertainment area (Hallen 1-10):

Mittwoch, 24. August 2022 – 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Donnerstag, 25. August 2022 – 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Freitag, 26. August 2022 – 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Dadurch, dass die gamescom Opening Night Live 2023 bereits am Dienstagabend, dem 22. August 2023 ausgestrahlt wird, eröffnet die gamescom von offizieller Seite schon ab dem 23. August 2023 in Köln.

Tickets für die gamescom 2023

Wenig überraschend steigen nicht nur die Preise im Supermarkt. Auch die Tickets für die gamescom steigen für 2023 drastisch an. Somit muss man dieses Jahr deutlich mehr Geld für den Eintritt eingeben, als noch 2022. Wie üblich wird es neben den Tageskarten ebenfalls Familientickets geben, die maximal fünf Personen inkludieren – zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von 7 bis 11 Jahren. Wieder verfügbar in diesem Jahr: die Abendkarte, die Euch zum reduzierten Preis von 9 Euro ab 16 Uhr Zugang zum Messegelände gewährt. Davon abgesehen dürfen Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65 Jahren, Schwerbehinderte und freiwillig Sozialdienstleistende auch dieses Jahr den Vorteilen eines ermäßigten Preises profitieren – ein spezieller Nachweis vorausgesetzt.

Eine Übersicht über die Ticketpreise findet ihr im Folgenden:

Ticket Preise 2023 (ermäßigt) Preise 2022 (ermäßigt) Tageskarte Donnerstag, Freitag oder Sonntag 27 € (ermäßigt: 19,50 €) 25 € (ermäßigt: 18 €) Tageskarte Samstag 36 € (ermäßigt: 28 €) 30,50 € (ermäßigt: 23 €) Tageskarte Familie Donnerstag, Freitag oder Sonntag 60 € 40 € Tageskarte Familie Samstag 75 € 50 € Abendkarte Donnerstag, Freitag oder Sonntag (ab 16 Uhr) 9 € 9 €

Abendkarte Samstag (ab 16 Uhr) 11 €

Als besonderes Schmankerl erhalten Ticketkäufer auch dieses Jahr wieder ein Fahrticket für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Dieses erhaltet ihr in einer separaten E-Mail. Damit könnt ihr dann die Öffentlichen Verkehrsmittel im erweiterten Netz des Verkehrsbundes Rhein-Sieg (VRS) nutzen (2. Klasse). Ansonsten kommt ihr natürlich auch preisgünstig mit dem Deutschland-Ticket für 49 € nach Köln.

Das gamescomCamp 2023 ist auch wieder zurück

Das gamescomCamp ist eine einfache Möglichkeit, alleine oder mit anderen Besucher*innen der gamescom zu zelten. Im Jugendpark in Köln habt ihr dabei vom 21. bis zum 28. August die Möglichkeit, einen Platz zu reservieren. Je nachdem, ob ihr Euer Zelt selbst mitbringt oder ein Feldbett mieten wollt, kommt unterschiedliche Kosten auf Euch zu. Ab 4 Übernachtungen erhaltet ihr sogar einen Rabatt von 7%. Hier findet ihr einmal eine Übersicht der Preise pro Übernachtung.

Mitnahme eines eigenen Zeltes – (Mo. (21.8) – Mi. (23.8) oder So. (27.8) – Mo. (28.8) 35 € Mitnahme eines eigenen Zeltes – Donnerstag bis Samstag 38 € Camp House für 2 Personen 79 € (pro Person) Camp Bed (8 Personen) – (Mo. (21.8) – Mi. (23.8) oder So. (27.8) – Mo. (28.8) 44 € (pro Person) Camp Bed (8 Personen) – Donnerstag bis Samstag 47 € (pro Person)

Schließfach mit Stromanschluss – Größe M (23cm x 12cm x 38cm) 6€ Schließfach mit Stromanschluss – Größe L (23cm x 43cm x 38cm) 8€

Was ist mit dem Gamescom City Festival 2023?

Letztes Jahr sorgte das Gamescom City Festival für gute Stimmung. Auch in diesem Jahr sollten wir Ähnliches erwarten dürfen. Sofern wir von wenig Veränderungen ausgehen, finden vom Freitag bis Sonntag auf der Bühne Hohenzollernring und der Bühne Rudolfplatz wieder zahlreiche Auftritte verschiedener Musik-Acts statt. Das Programm für 2023 ist allerdings noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Cosplay-Fans aufgepasst: 2023 gibt es die cosplay village

Die gamescom 2023 wird erneut auf ein buntes Programm rund um das cosplay village bieten. Dort können sich Cosplayer*innen einmal mehr treffen, austauschen oder an Workshops teilnehmen. 4 Tage lang bietet die gamescom hier zahlreiche Aktivitäten. Fehlden darf der Cosplay Contest hier natürlich ebenfalls nicht. Auch wenn das genaue Programm noch nicht in Gänze vorgestellt wurde, gibt es auch bereits eine Übersicht zu den Kostümgestaltungsregeln. Wenig überraschend sind echte Waffen oder solche, die einer echten Waffe ähneln, nicht mitgeführt werden. Auch Gegenstände, die für andere Besucher*innen eine Gefahr darstellen, sind nicht erlaubt. Was im Zweifel erlaubt ist und was nicht, entscheidet letztlich das örtliche Sicherheitspersonal.

Der Jugendschutz und die Altersbändchen

Die Koelnmesse, Aussteller und Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (kurz USK) stellen wie immer Altersbändchen zur Verfügung. Damit wird ermöglicht, Besuchern jeglichen Alters zumindest einen Zutritt in alle Hallen zu gewähren. Jeder Aussteller muss sein gezeigtes Material (egal ob Hands-on-Demo oder Videos/Trailer) bis Anfang August der USK zur Sichtung vorlegen, um eine entsprechende Altersfreigabe zu erhalten. Nur mit entsprechenden Altersbändchen kann dann der jeweilige Stand besucht werden.

Dabei werden auch Kontrollen von Behörden auf dem gesamten Messegelände gemacht. Auch wenn Eure Eltern Euch Spiele über Eure Altersklasse Zuhause spielen lassen, in der Öffentlichkeit ist dies nicht erlaubt und wird somit abgeblockt.

Die Farben der Altersbändchen entsprechen den bekannten USK-Farben:

bis 12 Jahre = kein Band

ab 12 Jahren = grün

ab 16 Jahren = blau

ab 18 Jahren = rot

Welche Bundesländer haben zur gamescom 2023 Ferien und wer muss dieses Jahr die Schulbank drücken?

Auch 2023 stellt sich im Rahmen der gamescom wieder die Frage: Muss ich zur Schule oder kann ich zur Messe? Auch wenn zu dem Zeitpunkt die meisten Bundesländer Sommerferien haben, müssen einige bereits wieder am Schulalltag teilnehmen. Wir haben euch alle Bundesländer aufgelistet, die zu jener Zeit Schulferien haben, die es euch zumindest zeitlich ermöglichen zur Messe zu kommen:

Baden-Wüttemberg

Bayern

Berlin (nur bis zum 25. August 2023)

Brandenburg (nur bis zum 26. August 2023)

Mecklenburg-Vorpommern (nur bis zum 26. August 2023)

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

Somit haben folgende Bundesländer im Messe-Zeitraum keine Ferien mehr:

Nordrhein-Westfalen

Bremen

Hamburg

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

So gelingt die Anreise zur gamescom 2023

Anreise per Auto

Viele Wege führen nach Rom. Naja, bzw. zur gamescom nach Köln. Der Kölner Ring ist eine Auto-Hochburg und der Verkehr dementsprechend dicht. Wir wollen euch dennoch bei der Anreise unterstützen. Dazu empfiehlt sich definitiv eine Navi-App, bzw ein Navigationssystem mit Echtzeit-Übermittlung der aktuellen Verkehrslage. Die Veranstalter*innen der Messe empfehlen hier erneut NUNAV, aber auch mit Google Maps, Sygic, Waze, Apple Karten oder TomTom gelangt ihr ans Ziel. Das Messegelände umfasst zudem reichlich Parkplätze, die sehr gut beschildert sind. Der Vorteil der NUNAV-App: Sie führt direkt zum Messe-Parkplatz! Der Verkehrskalender der Stadt Köln zeigt euch zudem, wo sich beispielsweise Baustellen, Speerungen oder Events befinden, damit ihr diese besser umfahren könnt.

Anreise per Bahn

Die Anreise per Bahn fällt, wie bereits auch im letzten Jahr, etwas eingeschränkter aus. Euer gamescom-Ticket enthält nämlich ausschließlich ein Ticket für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Dies umfasst neben Köln auch noch Bonn, sowie u.a. die angrenzenden Gebiete zwischen Radevormwald und Blankenheim. Für die wahrscheinlich meisten Besucher eignet sich das Ticket allein also nicht für die gesamte Reise. Dafür empfiehlt sich natürlich das Deutschland-Ticket, welches die 2. Klasse-Fernstreckenzüge überall in Deutschland, als auch den gesamten Nahverkehr abdeckt. Dieses kostet 49€ im Monat und bietet euch die höchstmögliche Flexibilität.

Über folgende Bahn-Verbindungen erreicht ihr die gamescom 2023 per Öffentlichen Nahverkehr:

Eingang Süd:

S-Bahn-Haltestelle “Köln Messe/Deutz”: Linien S6, S11, S12, S13

Straßen- und U-Bahn-Haltestelle “Köln, Bf Messe/Deutz (U)”: Linien 1 und 9

Eingänge Ost, West, Nord:

Straßen- und U-Bahn-Haltestelle “Koelnmesse, Köln-Deutz”: Linien 3 und 4

Anreise per Flugzeug

Wenn die Anreise doch noch weiter ausfällt, könnte ein Flug die bessere Wahl für euch sein. Damit ihr nach Köln auch einen Flug für einen angemessenen Preis findet, stellt euch die gamescom einen Rabattcode bereit, über den ihr einen ermäßigten Flug für Eventteilnehmer auf der Seite der Lufthana ergattern könnte. Der Code hierfür lautet DEAUIKJ. Darüber hinaus empfiehlt der Veranstalter die Flüge von Eurowings. Alternativ könnt ihr euch auf einem Vergleichsportal, wie etwa swoodoo, nach einem günstigen Flug umschauen.

