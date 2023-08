Vorschau: Hauntii – Ein kleiner Geist übernimmt alles und jeden (gamescom 2023)

Die Fähigkeit in Super Mario Odyssey, mit Cappy allerlei Objekte und Gegner zu übernehmen und sich ihre Eigenschaften zunutze zu machen, war ein simples und doch innovatives Konzept, bei dem Spieler*innen sich austoben konnten und welches allerlei Spielereien zuließ. Das kleine Adventure Hauntii nimmt dieses Konzept nun und verwendet es als seine Kernmechanik. Als kleiner Geist können wir von allerlei Objekten Besitz ergreifen und uns durch eine emotionale Geschichte spielen, während wir Rätsel lösen und eine mysteriöse Geisterwelt erkunden. Auf der gamescom 2023 konnten wir dieses Indie-Juwel anspielen und verraten euch nun unseren Ersteindruck.

Eine Geschichte über den Tod und das Leben danach

Hauntii mag nicht viele Worte verlieren, aber die Geschichte erzählt trotzdem viel und drückt dabei auf die emotionalen Knöpfe. Ihr wacht als kleiner Geist mit Kapuze in einer seltsamen, dunklen Welt auf. In dieser Dunkelheit sollte man sich nicht zu lange aufhalten, denn nach und nach verschlingt sie den kleinen Hauntii. Also müssen wir uns in den wenigen Abschnitten bewegen, in denen es Licht gibt, oder wir hetzen uns durch dunkle Gebiete. Dabei wollen wir erkunden, wo wir sind und wie wir diesem dunklen Ort vielleicht entkommen können. Kann uns das engelartige Wesen namens Crisp vielleicht dabei helfen? Und was ist mit den Bewohnern des Waldes, den wir zu Beginn des Spiels erreichen? Auch ihre Geschichten können wir erfahren.

Vom Twinstick-Shooter zum emotionalen Action-Adventure

Im Abteil Gameplay spielen wir eine Art Twinstick-Shooter, denn Hauntii kann Projektile verschießen, um seine Gegner zu besiegen. Währenddessen können wir auch herumlaufen. Ursprünglich startete das Spiel auch als ein reiner Twinstick-Shooter, doch dann wurde das Entwicklerteam von der Cappy-Mechanik aus Mario Odyssey inspiriert und es kam ein neues Gameplay-Element und ein Fokus auf eine Story mit dazu. Insgesamt können wir vier mehr oder weniger offene Gebiete erkunden, dabei Rätsel und Geheimnisse entdecken und vor allem Sternfragmente finden, die uns eventuell auf unserer Reise helfen werden. Und beim Entdecken von Geheimnisen hilft die Tatsache, dass Hauntii als Geist eine besondere Fähigkeit hat: Er kann von Dingen Besitz ergreifen.

Hauntii besitzt eine ergreifende Fähigkeit

Sei es eine Säule, eine Tanne oder eine Kanonenvorrichtung, Hauntii kann es einnehmen. Da Kanone ist dabei selbsterklärend, mit ihr kann man umher schießen, aber was kann denn eine Tanne? Nun, man kann sie schütteln, vielleicht fällt ja etwas interessantes heraus? Zum Beispiel einen Hut, den Hauntii dann tragen kann. Oder Sporen, welche die dunkle Umgebung erhellen und euch so neue Wege ermöglicht. Säulen werfen auch Kristalle, eine der Währungen für den Shop, ab, oder sie fangen gar an mit euch zu reden und geben euch Tips. Manchmal lassen sie aber auch nur ein paar lustige Sprüche fallen. Man kann nahezu jedes Objekt übernehmen und so herumprobieren, was möglich ist. Eine Steinsäule übernehmen und sie so doll rütteln, dass sie umfällt und auf die Gegner stürzt, kein Problem. Einen Marienkäfer steuern und mit ihm von Baum zu Baum fliegen, ebenfalls kein Problem. 2024 können wir uns dann selbst davon überzeugen, wozu der kleine Geist alles im Stande sein wird.

