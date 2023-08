Vorschau: Cross Blitz – Das Roguelike-Kartenspiel mit Retro-Flair (gamescom 2023)

Roguelikes und Deckbuilder sind zwei Gaming-Genres, die derzeit stark an Beliebtheit gewinnen. Dabei ist vor allem die wachsende Anzahl an Deckbuilding-Spielen interessant, welche sich ein wenig von traditionellen Kartenspielen unterscheiden. Während ihr in Magic, Yu-Gi-Oh! oder Hearthstone ein fertiges Deck baut und damit antretet, werden in Deckbuildern immer neue Karten eurem Deck hinzugefügt. Und kombiniert mit Roguelike-Elementen kommen so Spiele wie Slay the Spire und Griftlands zustande. Cross Blitz, welches wir uns auf der gamescom 2023 anschauen konnten, gehört zwar technisch in die gleiche Genre-Kategorie, hat aber ein paar Einzigartigkeiten, von denen wir euch erzählen möchten.

Altbekannte Mechaniken

Ich habe lange Zeit sehr gerne eine Runde Hearthstone gespielt und schaue auch ab und zu noch in den Schlachtfeld-Modus rein und so fiel es mir nicht schwer, mit dem Gameplay und den Mechaniken von Cross Blitz zurecht zu kommen. Der Vergleich mit Hearthstone ist eigentlich sehr gut, denn viele Schlüsselwörter von Karten sind exakt gleich. Rush bedeutet, dass mein Monster direkt im selben Zug noch angreifen kann, Kampfschreie aktivieren sich, wenn ihr ein Monster ausspielt und Todesröcheln aktiviert sich, wenn dieses Monster besiegt wird. Veteranen von Kartenspielen werden also problemlos in die Runden starten können und zumindest die Mechaniken direkt drauf haben, auch wenn sich die Runden etwas anders spielen als andere Genrevertreter.

Jetzt wird gecrossblitzt

Auf den ersten Blick wirkt alles doch sehr bekannt. Ihr bekommt jede Runde einen Kristall dazu, welcher die Kosten für eure Karten darstellt. Soll heißen, in Runde 1 können wir nur Karten ausspielen, die 1 kosten, aber in Runde 2 haben wir 2 Kristalle zur Verfügung, also entweder zwei 1-Kosten-Karten oder eine 2-Kosten-Karte. Stärkere Karten kommen also immer erst später im Spiel zum Einsatz. Unser Spielfeld besteht aus zwei Reihen, wobei wir die hintere Reihe beschützen können, indem wir ein Monster auf der vorderen Reihe platzieren. Aber Vorsicht, haben wir bei einem Feld weder vorne noch hinten etwas platziert, so kann ein gegnerisches Monster in diesem Abschnitt unsere Lebenspunkte direkt angreifen. Ziel ist es, selbstverständlich, die Lebenspunkte des Gegners auf Null zu senken. Dabei ist es wichtig, dass wir gute Synergien in unseren Kartendecks aufbauen, um wertvolle Kombinationen auszuspielen. Bei unserem Test bauten wir uns nach und nach ein starkes Piratendeck auf, welches vor allem auf den Einsatz von Kanonen abzielte. Diese feuerten immer am Ende jeder Runde, aber auch wenn spezielle Karten ausgespielt wurden. So kombinierten wir uns zum Boss durch, der uns aber einen Strich durch die Rechnung machte und sofort klar stellte: Das hier ist auch immer noch ein Roguelike und leicht wird es somit nicht.

Die Roguelike-Mechaniken von Cross Blitz

Zwischen den Kartenspielen müssen wir unseren Pfad wählen und können dabei unser Deck verstärken. In einer Bar wählen wir einen von drei Söldnern aus, die jeder drei Karten mitbringen, welche unserem Deck hinzugefügt werden. Oder wir kaufen uns in einem Shop Verbesserungen, die wir mit gewonnenem Gold bezahlen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Amulett, welches all unseren Piraten „Rush“ verleiht, diese aber nach einem Angriff direkt sterben? Ein Risiko, welches wir gut abwägen müssen, denn nach einer verloren gegangenen Runde geht unser Fortschritt, so kennt man es von Roguelikes, verloren. Aber bestimmte Verbesserungen behalten wir natürlich für unseren nächsten Run, zum Beispiel Erfahrungspunkte für andere Starterdecks. So ganz konnten wir in unserer kurzen Spielzeit aber nicht einschätzen, was genau man so bekommen kann, da wir nur einen Run spielen konnten. Aber es kristallisiert sich schon heraus, dass sowohl Roguelike- als auch Deckbuilding-Fans auf ihre Kosten kommen werden.

