Super Mario Bros. Wonder – Alle neuen Infos aus der Direct-Präsentation

Super Mario Bros. Wonder ist Nintendos neues Steckenpferd für das Weihnachtsgeschäft 2023 und aus diesem Grund ließ man es sich nicht nehmen, eine komplette Nintendo Direct-Präsentation nur für dieses eine Spiel zu veranstalten. Dabei kamen etliche neue Informationen über das 2D-Jump’n’Run zutage, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten.

Super Mario Bros. Wonder wird ein klassisches 2D-Mario und doch ist vieles anders

Schauplatz ist das Blumenkönigreich, ein Nachbarstaat des Pilzkönigreichs und auch hier lässt es sich Bowser nicht nehmen, Unruhe zu stiften. Nachdem er eine Wunderblume berührt, gerät alles ins Chaos, viele Bewohner*innen des Blumenkönigreichs geraten in Gefangenschaft und so ist es mal wieder eine Aufgabe für Mario und seine Freund*innen, alles gerade zu biegen. Man wird durch sechs unterschiedliche Welten hüpfen und auf die verschiedensten Level treffen, die man sich vorstellen kann, auch wenn einige Biome wie Wüsten- und Eis-Level einem sehr bekannt vorkommen dürften.

Mit Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad und Yoshi, alles spielbare Figuren, werden wir die Level erkunden und treffen dabei auf viele altbekannte, aber auch neue Gegenspieler. Und auch bei den Power-Ups gibt es bereits solche mit denen wir gut vertraut sind, wie zum Beispiel die Feuerblume. Aber unser Augenmerk liegt natürlich auf den neuen Power-Ups. Die Elefantenblume, das wissen wir bereits aus dem ersten Trailer, verwandeln wir uns in einen Elefanten. In dieser Form können wir unseren Rüssel zum Angriff nutzen, Blöcke mit Leichtigkeit zerstören und Wasser versprühen, um Pflanzen wachsen zu lassen. In der Seifenblasenform können wir, nun, Seifenblasen verschießen, die unsere Gegner einschließt und uns eine neue Plattform zum springen darbietet. Und die Bohrerform, der Name verrät es bereits, lässt uns durch den Boden und sogar durch Decken bohren, um vielleicht etwas verstecktes zu finden.

Dann wären da noch die Wunder, welche durch das Berühren der Wunderblume aktiviert werden. An diesen Punkten wird das Spiel wirklich verrückt und jagt uns etwa in freiem Fall durch die Level, lässt Röhren zum Leben erwachen oder wechselt die Perspektive des Levels auf eine Topdown-Ansicht. Natürlich soll es noch etliche verrückte Veränderungen geben, die noch nicht gezeigt wurden. Was aber gezeigt wurde sind die Abzeichen. Mit ihnen könnt ihr ganz neue Fähigkeiten erlangen, wie etwa an Wänden besser klettern, unter Wasser schneller schwimmen oder mit eurer Kopfbedeckung gleiten. Abzeichen können durch Challenges verdient oder mit Blumenmünzen in Shops gekauft werden.

Super Mario Bros. Wonder kann alleine, aber auch mit mehreren Mitspielern gezockt werden. Lokal könnt ihr mit euren Freund*innen gemeinsam die Level erkunden, es wird aber auch einen Online-Modus geben. Ist dieser aktiv, so seht ihr viele Spieler*innen aus der ganzen Welt, die gerade das gleiche Level wie ihr spielen. Ihr könnt zwar nicht direkt mit ihnen interagieren, ihnen aber Items überlassen, sie wiederbeleben wenn sie getroffen wurden oder Wettrennen veranstalten. Dazu gibt es viele Ranglisten mit Punkten, die ihr euch verdient, wenn ihr anderen Spieler*innen helft. Das Online-Spielerlebnis wird sich stark vom Einzelspieler-Modus unterscheiden.

Am 20. Oktober erscheint Super Mario Bros. Wonder bereits für die Nintendo Switch und wir können all diese vielseitigen Möglichkeiten selbst ausprobieren.

Super Mario Bros. Wonder - [Nintendo Switch] Das klassische Mario-Erlebnis wird durch das neue Wunderblumen-Item auf den Kopf gestellt. Sammelst du es ein, ändert sich das Spielgeschehen: Röhren erwachen zum Leben, du verwandelst dich in eine riesige Stachelkugel und es passiert noch viel mehr!

Spiele mit bis zu drei Freunden auf einer Nintendo Switch-Konsole, um die Level im lokalen Modus gemeinsam anzugehen.

Wähle aus den beliebten Charakteren Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi oder Toad und starte eine fantastische Reise voller Wunder.

Verwandle dich mithilfe eines überraschenden neuen Power-ups in Elefant-Mario und setze deinen Rüssel ein, um deine Gegner zu besiegen!

Quelle: Nintendo DE