Vorschau: Starfield – Der Anfang des Spiels als Minenarbeiter (gamescom 2023)

Obwohl der Release von Starfield in greifbarer Nähe liegt, konnten weder Pressevertretende noch Fachbesuchende ihre Hände an das Sci-Fi-Abenteuer anlegen. Stattdessen präsentierte Bethesda in beiden Bereichen eine 17-minütige Präsentation, in der Game Director Todd Howard seine Dankesworte in gebrochenem Deutsch an das Publikum richtete.

Daneben gab es die ersten Minuten des Spiels zu sehen und die Fans konnten sich einen Eindruck davon verschaffen, was sie am Anfang des Titels erwartet. Wir verraten euch, was es in dem Trailer zu sehen gab und worauf ihr euch freuen könnt.

Als Minenarbeiter zum Astronauten

Zu Beginn des Spiels steigt ihr in eine der Minen hinab, aus der der wertvolle Rohstoff gefördert wird, auf dem die Technologie der modernen Gesellschaft basiert. Ihr lernt die Vorarbeiterin und einen Kollegen kennen, schnappt euch ein Laserwerkzeug und sprengt damit das Material aus dem Gestein heraus.

Doch plötzlich findet ihr in einer abgelegenen Ecke ein seltenes Material. Nach dessen Berührung erfahrt ihr plötzlich Visionen, die ihr nicht einordnen könnt. Der Spielcharakter wird ohnmächtig und erwacht wieder in einer Krankenstation.

Dort können wir unseren Charakter endlich selbst gestalten. Wie für Bethesda typisch gibt es eine ordentliche Auswahl, um unseren Charakter nach eigenen Wünschen anzupassen. Der Anfang ist für mein Empfinden richtig gut gemacht und einfallsreich designt.

Kampf gegen Weltraumpiraten

Im weiteren Verlauf gab es einen Kampf gegen Weltraumpiraten und Schlachten im Weltall mit dem Raumschiff zu sehen. Während die Kämpfe gegen die Piraten ganz spaßig aussahen, da wir zwischen mehreren Waffen wechseln können, waren die Weltraumkämpfe für mich eher langweilig. Wir fliegen den anderen Schiffen hinterher und knallen sie mit dem Repertoire ab, das unser Fluggerät zu bieten hat.

Natürlich hat der Trailer nicht alle Spielelemente von Starfield zeigen können. Ich bin beispielsweise noch skeptisch, was die Erkundung der über 1.000 Planeten angeht und ob die Weltraumkämpfe nicht irgendwann eher nervig werden als dass sie mich unterhalten.

Auch zur Technik hat der Trailer nichts verraten können. Natürlich hat Bethesda keine Bugs in die Präsentation eingebaut und so wissen wir noch nicht, was uns an technischen Problemen erwarten wird.

Starfield (Standard-Edition) [PC Steam] Enthält: Starfield Standard-Edition (Code in der Box)

In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reisen Sie zu den Sternen

Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten

Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.