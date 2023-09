Streamingvorschau – Was kommt Neues im September 2023?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im August 2023 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Im September sind auf Netflix wieder vielerlei Neuzugänge auf dem Weg auf unsere hemischen Bildschirme. Eines der Highlights im kommenden Monat ist sicherlich die vierte und finale Staffel von Sex Education. Außerdem neu dabei sind unter anderem die Romanverfilmung und Thriller Liebes Kind sowie das Drama Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick. Zudem gibt es Anfang und Ende des Monats Nachschub für Fans von Love Is Blind.

Komödie

1. September:

Happy Ending

5. September:

50/50: Freunde fürs (Über)Leben

6. September:

Tahir’s House

8. September:

jackass forever

14. September:

Es war einmal ein Verbrechen

Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung

15. September:

El Conde (Horror-Komödie)

Miseducation

19. September:

Superintelligence

21. September:

Sex Education – Staffel 4

22. September:

Single und begehrt 2

29. September:

Do Not Disturb

Action

22. September:

Song of the Bandits

27. September:

Maximale Ladung

Science Fiction

11. September:

65

Thriller

1. September:

Eineinhalb Tage

7. September:

Liebes Kind

14. September:

Die Donnerstagswitwen

20. September:

Hard Broken

22. September:

The Black Book

29. September:

Nirgendwo

Horror

1. September:

Ruinen

Die Neun Pforten

3. September:

Conjuring 3 – Im Bann des Teufels

Drama

4. September:

Fifty Shades of Grey: Befreite Lust (Erotik-Drama)

6. September:

Infamia

7. September:

What if?

Virgin River – Staffel 5 Teil 1

Top Boy – Staffel 3

11. September:

PIG

13. September:

Tapie

15. September:

Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick

Der Club – Staffel 2

Surviving Summer – Staffel 2

17. September:

The World to Come

12 Mighty Orphans

23. September:

In The Heights

27. September:

Banlieusards 2

28. September:

Love is in the Air

30. September:

Preacher – Staffel 1 bis 4

K-Drama

8. September:

A Time Called You

Bollywood

1. September:

Friday Night Plan

Krimi

6. September:

6ixtynin9 The Series

8. September:

Körper in Flammen

13. September:

Freestyle

Anime

7. September:

Gamera – rebirth –

21. September:

Kengan Ashura – Staffel 2

28. September:

Castlevania: Nocturne

Animation

1. September:

Disenchantment – Staffel 5

21. September:

Scissor Seven – Staffel 4

Doku

8. September:

Spionageoperationen

13. September:

Wrestlers

15. September:

Die härtesten Gefängnisse der Welt – Staffel 7

19. September:

Die Veecks: Eine Familiengeschichte der zweiten Chancen

27. September:

Encounters

28. September:

Die dunkle Seite der Kirche: La Luz del Mundo

True Crime

6. September:

Pfadfinderehre: Die Geheimakten der Boy Scouts of America

8. September:

Das Interview mit Rosa Peral

26. September:

Der Mord an Jill Dando

Reality-TV

1. September:

Love Is Blind: After the Altar – Staffel 4

3. September:

Is She the Wolf?

8. September:

Selling the OC – Staffel 2

22. September:

Love Is Blind – Staffel 5 Teil 1

29. September:

Love Is Blind – Staffel 5 Teil 2

Prime Video

Auch Amazons Prime Video stellt sich im September breit auf. Hier startet nach langem Warten endlich die zweite Staffel der Fantasy-Serie Das Rad der Zeit. Pünktlich zum Kinostart von The Nun 2 nimmt der Streaming-Dienst außerdem den ersten Teil des Horror-Films aus dem Conjuring-Universum in seinen Katalog auf. Das mit dem Oscar prämierte Drama 12 Years a Slave kommt diesen Monat ebenfalls zu Prime. Wer lieber etwas actiongeladeneres sehen möchte, der kann sich auf The Continental: From the World of John Wick freuen.

Komödie

2. September:

The Comedian: Wer zuletzt lacht

7. September:

The Happytime Murders

28. September:

Showtime

Action

1. September:

Tomb Raider

11. September:

The Book of Eli

12. September:

The Accountant

22. September:

The Continental: From the World of John Wick

Fantasy

1. September:

Das Rad der Zeit – Staffel 2

15. September:

Der magische Kompass: Auf der Suche nach dem verlorenen Gold

23. September:

Valerian – Die Stadt der tausend Planeten

30. September:

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Science Fiction

17. September:

Transcendence

Thriller

15. September:

Wilderness

Horror

1. September:

The Nun

Wish Upon

Das Schweigen der Lämmer

Das Belko Experiment

3. September:

Interview mit einem Vampir

25. September:

Agora

Mystery

19. September:

Motherless Brooklyn

Abenteuer

4. September:

Der siebte Sohn

11. September:

Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu

22. September:

King Arthur: Legend of the Sword

Drama

1. September:

Wenn ich bleibe

4. September:

Southpaw

Schindlers Liste

6. September:

12 Years a Slave

10. September:

Ein nasser Hund

One Day

12. September:

Belfast

15. September:

A Million Miles Away

20. September:

Shooting Stars

26. September:

P.S. Ich Liebe Dich

27. September:

Licorice Pizza

28. September:

Just Mercy

Krimi

3. September:

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Animation

1. September:

Fairyteens

5. September:

My Little Pony: Der Film

Doku

8. September:

All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar

25. September:

Father Figures

Reality-TV

15. September:

Match Nas Estrelas

Disney+

Disney+ nimmt im September 2023 wieder einige animierte Kurzfilme, wie Mickeys Känguruh, aus dem eigenen Hause in sein Streaming-Angebot auf. Außerdem startet die zweite Staffel von Ich bin Groot und die Disney Realverfilmung Arielle, die Meerjungfrau kann sich ab dem 6. September auch auf dem eigenen Bildschirm angeschaut werden.



Komödie

8. September:

Das gefundene Fressen

20. September:

Irresistible – Staffel 1

22. September:

Plötzlich Star

27. September:

Saturdays – Staffel 1

This Fool – Staffel 2

29. September:

Einfach Unwiderstehlich

Action

15. September:

Mann unter Feuer

Verhandlungssache

Fantasy

6. September:

Arielle, die Meerjungfrau

Science Fiction

6. September:

Ich bin Groot – Staffel 2

22. September:

Sunshine

Thriller

8. September:

Joyride: Spritztour

Runner Runner

20. September:

Mr. Mercedes – Staffel 1-3

22. September:

No One Will Save You

27. September:

The Worst of Evil – Staffel 1

Mystery

13. September:

The Other Black Girl

Drama

1. September:

Regeln spielen keine Rolle

6. September:

Justified: City Primeval

13. September:

9-1-1: Lone Star – Staffel 4

20. September:

9-1-1 Notruf L.A. – Staffel 6

Krimi

6. September:

Die drei ???

Rocco Schiavone – Staffel 5



Anime

Phoenix: Eden 17 – Staffel 1

Animation

5. September:

Alles nass

Trolley Troubles

8. September:

Tanz in der Scheune

Meer-Babys

Mickeys Känguruh

Pluto will spielen

Pluto, Junior

20. September:

Halbe Helden – Staffel 1

27. September:

Die Simpsons – Staffel 34



Doku

1. September:

Hammerhaie und die Kraft des Mondes

Der größte Hammerhai der Welt?

6. September:

Hitlers letzter Widerstand – Staffel 4

8. September:

Geheimnisse der Nilkrokodile

13. September:

Tiere hautnah mit Bertie Gregory

Die letzten Giganten: Riesenfische – Staffel 1

27. September:

Extreme Survival mit Hazen Audel: Mächtiger Mekong – Staffel 1

29. September:

Hitlers Afrikafeldzug

Musik

15. September:

Lang lang spielt Disney

Reality-TV

27. September:

Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 2

28. September:

The Kardashians – Staffel 4

