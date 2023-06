Super Mario Bros. Wonder – Marios neues 2D Jump’n’Run schickt ihn auf einen wahnsinnigen Trip

Dass Marios Pilzkonsum eine Anspielung auf Drogen ist, da ist sich die Gaming-Gemeinschaft einig, doch der neu vorgestellte Titel Super Mario Bros. Wonder setzt noch einen drauf. Das neu enthüllte 2D Jump’n’Run schickt unseren Klempner auf einen regelrechten LSD-Trip. Es ist also bereits jetzt anzunehmen, dass dieses Spiel Marios wahnwitzigstes 2D-Abenteuer aller Zeiten wird.

Super Mario Bros. Wonder wird wild und kunterbunt

Der Trailer beginnt eigentlich recht gewöhnlich für ein 2D Mario-Spiel. Mario rennt durch das Pilzkönigreich, sammelt einen Pilz ein um zu wachsen und hüpft auf ein paar Gegner, einige davon haben wir noch nie gesehen. Dann bekommen wir ein paar neue Spielmechaniken präsentiert, wie zum Beispiel richtungsweisende Banner, an denen Mario entlang grindet oder Wasserfälle, durch die er schwimmen kann.

Und dann wird es total abgefahren. Mario sammelt eine seltsame Blume ein und das Spiel wird etwas ausgefallener. Die grünen Röhren entwickeln plötzlich ein Eigenleben, sowohl die Gegner als auch Mario selbst verändern ihre Formen, eine Horde Reznor (das sind die Triceratops-ähnlichen Gegner) reißen die Zielfahne nieder und noch viele weitere wahnwitzige Ereignisse. Neue Verwandlungen hat Mario auch, darunter eine sehr an Benjamin Blümchen erinnernde Elefanten-Form. Der Name des Spiels macht also durchaus Sinn, denn diese Ereignisse grenzen schon an ein Wunder.

Wie mittlerweile bei 2D Mario Jump’n’Runs üblich, sind auch Marios Freunde wieder mit dabei. Folglich können wir auch in Super Mario Bros. Wonder mit Luigi, Peach, Daisy und Toad durch die Level streifen und das auch gemeinsam mit Freund*innen im Koop-Modus. Allzu lange müssen wir sogar nicht mehr warten, denn der Release erfolgt bereits am 20. Oktober 2023.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Nintendo Switch New Super Mario Bros. U Deluxe Nintendo New Super Mario Bros U Deluxe Switch

Inhalt: 1 Stück

U Deluxe

USK ab 0 Freigaben

Nintendo Switch

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo