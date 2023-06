Bis zur Glotze – Für den guten Zweck: Im Interview mit LetsPlay4Charity | Folge 117

Wir sprechen in dieser Folge von Bis zur Glotze mit Dennis und Jörn von LetsPlay4Charity, einem Herzensprojekt der Jungs. Sie unterstützen wohltätige Organisationen, binden dabei auch die Gaming Community ein. Mittels Streaming, Kooperationen und ganz viel Hingabe ist ein Projekt gewachsen, welches auf jeden Fall noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Wie die tägliche Arbeit dort aussieht, das besprechen wir in Folge 117.

Bis zur Glotze: LetsPlay4Charity im Interview

Timestamps:

(00:00:18) – Begrüßung & Vorstellung

(00:03:43) – Was war der Antrieb hinter LetsPlay4Charity

(00:08:00) – Wie funktionieren Partnerschaften in der Streaming-Szene?

(00:12:47) – Wie ist die Resonanz?

(00:14:47) – So verläuft die Planung

(00:19:44) – Besondere Erfolge

(00:23:07) – Es gab auch Rückschläge

(00:27:00) – Wie sieht der Alltag bei LetsPlay4Charity aus?

(00:32:09) – Ein Blick in die Zukunft

(00:34:28) – Wie findet man Unterstützung und wie kann man sich einbringen?

(00:41:59) – Kommt man an persönliche Grenzen?

(00:48:10) – Verabschiedung

Was ist LetsPlay4Charity?

“Der Hauptantrieb war Ingo”. Der Gründer von LetsPlay4Charity hat mit seinem Engagement Dennis und Jörn angesteckt und gemeinsam entstand ein Projekt, um wohltätige Organisationen zu unterstützen. Mittels teils namhafter Streamer*innen verschaffte man sich Sichtbarkeit und konnte so bereits einige Erfolge verbuchen. Mit dem viel zu frühen Tod von Ingo kämpfte das Team auf vielerlei Ebene mit der Verarbeitung des Ganzen. Als Freund und Kollege war er eine treibende Kraft. Doch der Rest des Teams arbeitet weiter an seinem Vermächtnis. Mit absoluter Hingabe sind hier auch einige spannende Projekte für die Zukunft geplant, als auch Messebesuche, um noch viele weitere Organisationen zu fördern. Falls ihr dort aktiv oder monetär helfen möchtet, könnt ihr euch auf deren Website umschauen, aber auch direkt mit Dennis oder Jörn in Kontakt treten.

