Super Mario RPG – Der Rollenspiel-Klassiker bekommt ein wohlverdientes Remake

Super Mario RPG ist einer der großen Lieblinge in der Mario-Fangemeinschaft, von Nintendo selbst hat das Spiel und die darin vorgestellten Charaktere allerdings wenig Liebe abbekommen. So forderten Fans bereits seit Jahren, dass Geno ein spielbarer Charakter in Smash Bros. wird, für mehr als einen Mii-Skin hat es allerdings nicht gereicht. Doch nun gibt es Hoffnung, dass Nintendo endlich ein Licht aufgegangen ist, denn es erscheint ein Remake des Klassikers.

Gebete von Super Mario RPG-Fans wurden erhört

Es handelt sich tatsächlich um ein vollwertiges Remake des Spiels, nicht nur um ein Remaster oder einen Port. Also bekommt der Fanliebling nun endlich seine wohlverdiente Aufmerksamkeit, wie es zuletzt auch Link’s Awakening erhielt. Ein alter Klassiker aus der SNES- und Gameboy-Ära, der ein modernes Makeover erhält.

Viel gibt es über das Spiel selbst nicht zu sagen, zumindest nichts neues. Es ist das klassische Gameplay des SNES-Titels, nur halt in moderner 3D-Optik. Es wird ein rundenbasiertes Rollenspiel bleiben und auch die Story wird sich nicht ändern. Wir sehen zumindest animierte 3D-Sequenzen, die eventuell bei Spezialattacken zum Vorschein kommen könnten. Oder sie sind einzig für den Trailer erschaffen worden, wer weiß.

Wir wissen mehr wenn das Remake erscheint und zwar am 17. November 2023.

