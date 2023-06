WarioWare: Move It! – Der Wahnsinn geht auf der Switch weiter

Wer Fan der aberwitzigen Minispielsammlungen ist darf sich freuen, denn mit WarioWare: Move It! erscheint ein neuer Teil der Reihe. Nach WarioWare: Get it Together ist es also der zweite Teil der Reihe, welcher auf der Switch erscheinen wird. Und während bei Get it Together am Konzept ein wenig gerüttelt wurde, hauptsächlich bezüglich des Koop-Aspekts, geht es bei Move It! wieder mit der gewohnten “Ordnung” zu.

WarioWare: MoveIt! wird ein klassischer Teil der Reihe

Das soll nicht heißen, dass es im neuen Teil keine Koop-Aspekte gibt, es ist aber nicht der Hauptfokus. Dieser liegt wieder mal darauf, in kürzester Zeit die unterschiedlichsten, teilweise echt absurden, Minispiele zu absolvieren und neue Level freizuschalten. Dabei wird die Bewegungssteuerung der Joy-Cons verwendet.

Wie bereits angedeutet könnt ihr zwar alleine, aber auch mit Mitspieler*innen zu Werke gehen. Im lokalen Koop-Modus müsst ihr gemeinsam die Minispiele bestreiten, indem ihr eure Aktionen gut aufeinander abstimmt. Und im Party-Modus könnt ihr gegeneinander antreten, entweder in den einzelnen Minispielen oder in einer Art Brettspielmodus.

Der Wahnsinn mit über 200 Minispielen wird am 3. November auf der Nintendo Switch einschlagen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo