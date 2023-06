Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur – Neuer Trailer zu den Inhalten der DLCs

Der DLC zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur mit dem Namen “Der Schatz von Zone Null” erscheint in zwei Teilen, das ist uns bereits bekannt. Nun haben wir endlich mal ein paar tiefere Einblicke in die zwei Teile “Die türkisgrüne Maske” und “Die indigoblaue Scheibe” werfen. So viel schlauer sind wir danach auch nicht wirklich, aber neues Bildmaterial ist ja immer interessant.

Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur sind auch im DLC keine grafischen Bomben

Was natürlich direkt auffällt und nach dem Desaster, welches das Hauptspiel war, auffällt ist, dass es zumindest optisch auf dem gleichen Level ist. Soll heißen, auch in diesem Trailer sehen wir matschige Texturen und uninteressante Umgebungen. Aber um nicht allzu sehr an den Spielen und am Trailer herumzunörgeln, es gibt auch einige positive Aspekte.

So sind die Settings der DLCs durchaus interessant. In “Die türkisgrüne Maske” geht es in ein asiatisch angehauchtes Dörfchen, welches von drei antiken Pokémon bewacht wird. “Die indigoblaue Scheibe” schickt euch auf eine Forschungsstation im Meer, auf welcher sich vier Habitate befinden. Eines wird aus dem Trailer aber klar: Es wird wieder erkundet, Pokémon gefangen und spannende Kämpfe ausgetragen.

Leider verrät uns auch dieser Trailer kein Releasedatum. Es ist weiterhin der aktuelle Stand, dass DLC 1 im Herbst und DLC 2 im Winter 2023 erscheinen werden.

Quelle: Nintendo