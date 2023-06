Dead by Daylight – Der Sommer im Nebel hat Tiefgang

Dead by Daylight ist in letzter Zeit wieder sehr agil und in Bewegung und bei diesen Temperaturen braucht es natürlich Wasserspaß-Skins. Deshalb belohnt Behaviour Interactive seine Dead by Daylight Fans mit coolen neuen Skins, um wenigstens im Nebel etwas Erfrischung zu bringen. Hier kommt das Hafenmassaker-Skin-Set!

S-Cream, Strandparty und Taucheranzüge

Man könnte meinen, man hätte sich nicht schon genug mit der Hooked on You! Strand-Collection ausreichend mit Plansch- und Badeskins eingedeckt, gäbe es nun nicht die ebenso farbenfrohen neuen Outfits für den Sommer 2023! Und die sind allemal einen Blick wert! Dieses Mal hat ein Killer und drei Überlebende davon profitiert und allesamt sehen richtig gut aus.

Aufgrund seiner hohen Beliebtheit ist es natürlich der Trickster als Killer, der in Pastellfarben und buntgefärbten Haaren richtig schön aus der Masse heraussticht und auch in der nebelreichsten Umgebung gut sichtbar ist. Das ist auch gar nicht schlimm, da er als schneller Distanzkiller sowieso nicht viel Nähe braucht und man als Überlebender vielleicht gar nicht so gern vor ihm wegrennt.

Mit seinem DLC folgte damals auch die Überlebende Yun-Jin-Lee. Auch sie erhält ein tolles Strandoutfit und überzeugt mit ihren blonden Haaren und dem Schirmhütchen. Fans freuen sich, dass sie nun auch Kleidungsstücke hat, die man besser miteinander kombinieren kann. Metallstar Jeff Johansen zeigt Bauch, Bart und Badehose. Lässiger geht es kaum noch und die Überlebende from the Beginning: Meg Thomas ist mit ihrem Taucheranzug und der guten Figur darin auf jeden Fall einen Blick wert.

Alle neuen Skins sind als Hafenwassermassaker-Outfits im Ingame-Shop zu finden und gegen Aurazellen zu erwerben.

Dead by Daylight The Trickster 4K #930a Retro-Metallschild Vintage-Blechschild für Plakette, Poster, Café, Wandkunst, Geschenk, 30,5 x 20,3 cm Produktabmessungen: 20 x 30 cm. Ob es an der Wand oder Tür aufgehängt oder geklebt wird, die Passform ist sehr gut.

❤Perfektes Geschenk – ein wirklich einzigartiges Geschenk, das garantiert jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

❤ Hohe Qualität: Unsere Blechschilder sind aus hochwertigem Metallblech gefertigt und sind langlebig. Wasserdicht, blendfrei, sauber und farbecht. Kreatives, vertragliches, modisches Design.

❤Einfach aufzuhängende Bilder: Diese Art von universellen und langlebigen Blechschildern sind witterungsbeständig und wasserdicht, und einfach aufzuhängen. Jedes Schild ist mit 4 vorgebohrten Löchern für eine einfache Montage versehen.

Geeignet für die Platzierung: Es kann im Büro, Keller, Garage, Universitätsschlafsaal, Kinderzimmer, Spielzimmer, Bar, Taverne und jede Ecke des Zimmers platziert werden. Es kann auch als Ornament oder als Geschenk für Freunde verwendet werden!

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.