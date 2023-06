Eine Galaxie in Aufruhr – Die letzten 10 Jahre Star Wars im Rückblick (10 Jahre NAT-Games)

Die letzten 10 Jahre Star Wars haben definitiv eine Erschütterung der Macht nach sich gezogen. Mit dabei ein 10 Jahres-Exklusiv-Vertrag mit EA, bei dessen Ankündigung sich viele Fans sicherlich dachten: „I’ve got a bad feeling about this.“ Was sich sonst noch getan hat in der Welt von Grogu, Darth Vader & der Cantina Band erfahrt ihr hier. Spoiler: Früher war nicht alles besser…

10 Jahre Star Wars: Eine neue Führung

Die Welt ist im Wandel… Die wohl größte Veränderung im Star Wars Universum in den letzten Jahren dürfte das Aufkaufen der Lizenz durch Disney 2013 gewesen sein. Das hat bei vielen Fans Angst vor Disneyfizierung, in Form von singenden Jedis und märchenhaften Prinzessinnen geweckt. Die Musical-Einlagen halten sich bis heute in den Star Wars-Medien bedeckt, dafür gibt es einiges an neuen guten Serien, eine mittelmäßige aktuelle Trilogie und fantastische neue Videospiele. Schauen wir uns das mal genauer an.

Das ist nicht die Trilogie, die ihr sucht…

Episode VII-IX (2015-2019) hat nicht bei allen für Jubelstürme gesorgt. Böse Zungen könnten behaupten, dass Episode VII ein billiger Abklatsch vom ersten Film ist. Die Heldin Rey lässt die Mühen einer klassischen Heldenreise zum Jedi vermissen, da sie schon ziemlich machtpotent startet.

Mark Hamill (der Schauspieler von Luke Skywalker) hat sich für seine Voice-Lines in der neuen Trilogie entschuldigt (Das würde Luke niemals sagen!) und sehr viele Fans haben sich an einer im Weltraum schwebenden CGI-Leia gestört. Ich fands nicht so schlimm, ehrlich gesagt – ungewöhnliche Meinung: Mir hat Episode VIII sogar am besten gefallen.

Gut und Böse: Von grauen Jedi und netten Schurken

Eine Sache, die bei Star Wars schon von Anfang an immer wieder vorkommt, ist das Überschneiden von Gut und Böse. Neben schwarz und weiß gibt es hier sehr viel grau. Auch bei den Machtanwendern gibt es jene, die sich nicht für eine Seite festlegen wollen, wie etwa Ahsoka. Andere berühmte Persönlichkeiten aus dem Franchise sind Han Solo, der vom Schmuggler zum Rebell wird. Anakin, der vom Auserwählten zur rechten Hand des Imperators wird, um dann in Episode VI doch wieder der hellen Seite beizustehen. Auch in aktuellen Serien wie Andor, Bad Batch oder The Mandalorian werden wir immer wieder mit ambivalenten Rollen konfrontiert, die für selbst ihren Kompass zu Recht und Unrecht neu kalibrieren müssen.

Eine Galaxie gefüllt mit Geschichten: Die Serien

Während es bei den neuen Filmen viel zu meckern gab (Rogue One (2016) ausgenommen – toller Film!), wurden viele Serien stark gefeiert. Die ersten beiden Serien zu Star Wars gab es 1988-1989 mit „Freunde im All“ und „die Ewoks“. Seitdem wurde einiges nachgelegt.

In den Animationsserien Clone Wars (2008-2020), Rebels (2014-2018) und Bad Batch (2021 – heute) dürfen wir die Ereignisse der Klon-Kriege näher kennenlernen. Die Realserien The Mandalorian (2019 – heute) und Andor (2022 – heute) haben gezeigt, wie gutes Storytelling funktioniert und dabei ganz marvelesk auf Charaktere und Handlungen referiert und verwiesen, die vorher schon angelegt wurden.

Star Wars Videospiele und der EA-Deal

Okay, okay, es gibt einiges an Augenschmaus zum Krieg der Sterne, aber das ist nichts im Vergleich zu den Games, die das Universum zu bieten hat. Es dürften verteilt auf die verschiedenen Plattformen mittlerweile knapp 100 Stück sein. Als Disney 2013 die Macht übernommen hat, haben sie im galaktischen Senat auch einen Vertrag mit EA unterzeichnet, der ihnen ein 10 Jahre Star Wars Exklusivrecht eingeräumt hat. Das hat im Laufe der Jahre für Aufruhr gesorgt.

Das Mikrotransaktion-Debakel bei der Neuauflage von Star Wars Battlefront 2 hatte damals bei Fans für Frust und bei EA Anlegern für Milliarden Verluste gesorgt. Zuletzt hatte sich EA bei Jedi: Survivor in die Nesseln gesetzt aufgrund von katastrophalen Bugs und Performance-Problemen beim Release. Nichts desto trotz waren beide Spiele an sich gut. Mittlerweile ist das Exklusivrecht für EA auch ausgelaufen und andere Entwickler dürfen wieder mitspielen. Was erwartet uns also in Zukunft?

Eine neue Hoffnung: Die Zukunft von Star Wars

Am Horizont strahlen einige vielversprechende (Todes-)Sterne. Neue Staffeln von Andor und The Mandalorian sind geplant. Ende August dieses Jahres erwartet uns eine neue Serie zu Anakins Schülerin Ahsoka. In der Videospielwelt gibt es auch schon einige Ankündigungen. Mit dabei ein neuer bisher unbekannter First Person Shooter von Respawn, die uns vermutlich auch noch einen Nachfolge-Teil zu Jedi: Survivor kredenzen werden.

Von den Heavy Rain- und Detroit:Become Human-Entwicklern Quantic Dream wurde 2021 mit Star Wars Eclipse ein neues Action-Adventure angeteasert. Daneben gibt es noch Pläne zu einem Open World Game von Ubisoft, einer Neuauflage vom Rollenspielklassiker Knights of the Old Republic und auch ein Rundenstrategiespiel im Stil von X-Com soll in der Mache sein.

2025 könnte uns außerdem ein neuer Film zu Rey erwarten und auch ein Film von James Mangold zu den ersten Jedi und ein The Mandalorian-Film von Dave Filoni sind im Gespräch. Ihr seht also, die Geschichte zu Star Wars ist noch lange nicht auserzählt.

Was ist euer Highlight im Star Wars Franchise?