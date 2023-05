Test: Star Wars Jedi: Survivor – Jedi-Epos mit Schönheitsfehlern

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, da ein Jedi-Ritter loszog, um sich gegen das neue Imperium aufzulehnen. Als einer der letzten überlebenden Jedi schlüpft ihr ein zweites Mal in die Rolle von Cal Kestis. Bei Star Wars Jedi: Survivor wird wieder mit einer Prise Dark Souls, Tomb Raider und Jedi Knight gekocht. Dazu gibt es einige Neuerungen: Was davon gut funktioniert und was eher nicht, erfahrt ihr in diesem Test.

Ein Sisyphos-Kampf und eine geheime Zuflucht

Jedi: Survivor spielt zwischen Episode 3 und 4 – fünf Jahre nach den Ereignissen vom ersten Teil. Also zur selben Zeit wie die Disneyserie zu Obi-Wan-Kenobi. Was war passiert? In Fallen Order lernen wir den Protagonisten Cal Kestis kennen, ein Padawan, der die Order 66 von Palpatine überlebt hat und seitdem seine Jedi-Identität verheimlicht. Mit der stetigen Angst entdeckt zu werden, fristet er ein Dasein als Schrottsammler. Sein altes Leben endet, als ihn die Inquisition des Imperiums entdeckt.

Die Brüder und Schwestern der Inquisition machen unter der Kontrolle von Darth Vader Jagd auf die verbliebenen Jedi. Bevor sie auch mit Cal Kestis kurzen Prozess machen können, wird dieser von unerwarteten Verbündeten gerettet. Sein Weg und Kampf gegen das Imperium beginnt. In Star Wars Jedi: Survivor führt er diesen Kampf weiter, dabei wird er immer wieder mit einer niederschmetternden Realität konfrontiert: Egal wie oft er das Imperium stört und sabotiert, die Macht und der Einfluss von Palpatine und seinen Schergen scheint nicht kleiner zu werden.

Zu den Widersachern der Inquisition gesellt sich ein korrumpierter Jedi aus einer längst vergessener Zeit. Es gibt zwar neue Freunde, die Cal bei seiner Mission unterstützen, aber die Sterberate seiner Alliierten ist hoch genug, um in einen George R.R. Martin Roman zu passen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es durch einen verborgenen, scheinbar unerreichbaren alten Jedi-Tempel, der als Refugium und Rückzugsort für die Verfolgten dienen könnte…

Show me your moves

Neben neuen Charakteren, neuer Story und neuer Grafik wurde auch das Gameplay überarbeitet. Unser Jedi-Ritter kann jetzt zusammen mit verschiedenen Alliierten kämpfen. In den jeweiligen Sequenzen kämpfen seine Freunde eigenständig, wir können sie aber dazu anweisen, spezielle Angriffe gegen die Gegner zu richten.



Auch die Kill-Moves wurden deutlich überarbeitet im Vergleich zum Vorgänger. Das sieht nicht nur sehr eindrucksvoll und erfrischend brutal aus, sondern spielt sich auch angenehm flüssig. Hier und da erfreut sich das Auge sogar an gemeinsamen Finishing-Moves mit den Helfern. Neben dem Koop-System und der aufpolierten Stormtrooper-Entsorgung gibt es auch ein detaillierteres Skill-System und einige neue Kampfhaltungen für Cal spendiert.

Zusätzlich zum Einzelschwert, Doppelschwert und zwei Klingen, gibt es jetzt die Möglichkeit mit einem Blaster mit einem Laserschwert zu kämpfen oder in der schweren Haltung mit dem Lichtschwert auf die Feinde loszugehen. Die schwere Haltung ist dabei sehr langsam, fügt aber massiven Schaden zu. Ich finde es schön, dass hier neue Elemente aufgenommen wurden, die mich gleichzeitig an vergangene Jedi-Knight-Tage erinnern. Denn auch hier konnte man zwischen leichtem, mittleren und schweren Schwertstil wählen.

Stärken und Schwächen vom galaktischen Abenteuer

Das neu überarbeitete Kampfsystem gehört definitiv zu den Stärken von Star Wars Jedi: Survivor. Es macht sogar noch mehr Spaß, als beim Vorgänger. Die Welt ist über mehrere bereisbare Planeten organisiert, auf denen es neben der Hauptquest auch viele Nebenschauplätze und Aufgaben zu erkunden gibt. Die Grafik sieht fantastisch aus, die Zwischensequenzen sind stimmungsvoll und das Spiel fühlt sich ganz eindeutig nach Star Wars an. Wenn man es denn starten kann…



Ursprünglich wollten wir euch eine Rezension zur PC-Version geben, das mussten wir leider spontan auf die PS5-Version verschieben. Selbst nach mehreren Patches von EA, war das Spiel bei uns am PC leider nicht funktionsfähig. Und damit stehen wir nicht alleine da. Bei zahlreichen Spielern gab es Probleme, selbst bei modernster Hardware, was zu sehr viel Unmut und negativen Reaktionen führte.

Von grafischen Problemen, über Frame Drops bis hin zu nicht verfügbaren Inhalten der Deluxe Version oder permanenten Abstürzen hatten die Fans viel Leid zu beklagen (mich selbst eingeschlossen). Es ist wirklich traurig in was für einem Zustand einige Spielehersteller ihre Games auf den Markt bringen. Bei einem Vollpreis von 70€+ sollten Gamer eigentlich erwarten können, dass sie bei Release ein funktionsfähiges Spiel in die Finger bekommen.

Lohnt sich Star War Jedi: Survivor?

Soviel Frust ich mit dem Release auch hatte, am Ende ist ein weiteres fantastisches Abenteuer in der Star Wars-Welt und eine gelungene Fortsetzung von Fallen Order. Es konnte mich aber leider nicht konstant überzeugen. Zwischendurch schafft es das Spiel wunderbar, die düstere, verzweifelte Stimmung und Atmosphäre vom Jedi-Überlebenden einzufangen.

Aber dann gibt es auch wieder Momente, wo mich das Spiel verliert und aus der Immersion rauszieht. Durch schwierig nachvollziehbare Charakter-Motivation und einigen etwas holprigen Progressionen der Story. Auch das Erkunden der Welt ist stellenweise grandios, es gibt fantastische Planeten, Schauplätze zu erkunden und hey… unsere dusseligen Lieblings-Droiden aus Episode 1-3 sind wieder am Start und warten nur darauf, fachmännisch zerlegt zu werden.

Außerdem gibt es bei den Nebenelementen auch so wunderbare Dinge wie „Holo-Taktik“, ein Minispiel bei dem vorher gescannte tote Gegner als Hologramme gegeneinander antreten können – in Form eines Auto-Battlers. Großartig! Etwas ermüdend ist es hingegen für seine Erkundungstouren teilweise nur mit schlecht sitzenden Frisuren für Cal belohnt zu werden. Also ja, es ist okay, dass es kosmetische Sammelitems gibt, aber gefühlt sind das zuviele und zu oft nur semi schön.

