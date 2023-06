Star Wars Outlaws – Neues Open World-Spiel, diesmal ganz ohne Jedi

Das mal wieder ein neues Spiel im Star Wars-Universum angekündigt wurde, das ist nichts Verwunderliches, aber Star Wars Outlaws könnte trotzdem ein besonderes Spiel werden. Es konzentriert sich nämlich mal nicht auf einen Jedi-Ritter oder auf Soldaten der Klonarmee oder ähnliches, diesmal verfolgen wir die Geschichte einer Diebin und Schmugglerin, begleitet von einem Wesen, welches einem Axolotl ähnelt.

Bringt Star Wars Outlaws frischen Wind in das Franchise?

Wir verfolgen die Geschichte von Kay, einer Diebin welche aufgrund ihrer Tätigkeit in Ereignisse hineinstolpert, welche ihre Kapazitäten bei weitem überschreiten dürften. Beim Gameplay bekommen wir einen gut bekannten Mix aus Stealth und Deckungsshooter, gepaart mit etwas Puzzelei und einer offenen Spielwelt.

In einer Gameplaydemonstration wurden uns diese Elemente vom Entwicklerteam vorgestellt. Gezeigt wird eine Mission am Anfang des Spiels, bei welchem Kay etwas aus einer Basis von Schurken stehlen möchte. Dabei wird sie erwischt, flieht auf ihrem Bike und hüpft schließlich in ihr Raumschiff, wo sie sich in der Atmosphäre des Planeten eine Schlacht mit dem Imperium liefert. Natürlich sind solche Gameplaytrailer mit Vorsicht zu genießen, wirkte er doch ein klein wenig inszeniert. Wäre diese Verfolgungsjagd zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem ausgelöst worden, wenn man im Stealth-Abschnitt nicht erwischt worden wäre?

Auf diese und weitere Fragen werden wir wohl erst Anworten haben, wenn wir das Spiel selbst in den Händen halten. Dies wird aber nicht mehr dieses Jahr geschehen, denn das Spiel wird erst 2024 erscheinen.

Quelle: Xbox / Ubisoft