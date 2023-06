Gewinnspiel – Wir verlosen 4x Transformers-Figuren zum Kinostart von Transformers: Aufstieg der Bestien

Transformers: Aufstieg der Bestien nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt und durch die 90er-Jahre! Während die Autobots auf eine ganz neue Art von Transformers treffen, die Maximals, geht der Kampf der verfeindeten Teams der Autobots und der Decepticons in die nächste Runde. Eine völlig neue Transformers-Ära wird eingeläutet. Steven Caple Jr. zeichnet für die Regie von Transformers: Aufstieg der Bestien verantwortlich.

Um ihn versammelt sich eine brandneue Besetzung, darunter der Grammy-Gewinner Anthony Ramo und die BAFTA-nominierte Dominique Fishback. Für die Sprechrolle des weiblichen Transformers ARCEE tauscht Rennfahrerin Sophia Flörsch ihren vertrauten Rennboliden gegen die Gestalt des Roboters, der sich in ein Motorrad, eine Ducati, verwandeln kann. Rapper Eko Fresh trat für den Maximal CHEETOR hinters Synchronpult und steuert mit „Nur ein Dream” den offiziellen Song zum Film im deutschsprachigen Raum bei.

© 2023 Paramount Pictures Germany / Kinostart: 08. Juni 2023

Was gibt es zu gewinnen?

Neue Transformers in der alten Zeit Wir verlosen zusammen mit Paramount Pictures Germany und Hasbro insgesamt vier originale Transformers Actionfiguren zum neuen Kinofilm für euch. Gewinner:in 01-02: jeweils 1x Transformers: Aufstieg der Bestien Beast Alliance Bestien Battle Masters Rhinox von Hasbro 1x Transformers: Aufstieg der Bestien Beast Alliance Bestien Battle Masters Cheetor von Hasbro Rhinox, der starke Maximal Krieger, stürmt zum Schlachtfeld und verwandelt sich in seinen mächtigen Blaster-Modus. Cheetor, der schnelle Maximal-Krieger, eilt auf das Schlachtfeld und verwandelt sich in seinen wütenden Klauenklingen-Modus. Klassische Transformers Roboter und Bestien Roboter schließen sich zu einer epischen Allianz zusammen! Die Bestien Battle Masters Rhinox und Cheetor Figur aus der Beast Alliance Reihe kann mit anderen Beast Alliance Figuren kombiniert werden, um diese für das Battle auszurüsten. (Jeweils separat erhältlich)

Angebot Transformers: Aufstieg der Bestien Beast Alliance Beast Weaponizers 2er-Pack Optimus Primal Spielzeug, ab 6, 12,5 cm FÜR DIE ULTIMATIVE ALLIANZ: Klassische Transformers Roboter und Bestien Roboter verbünden sich zu einer epischen Allianz! Hier können Beast Alliance Roboter mit Waffen in Form von Bestien kombiniert werden, um sie für das Battle auszurüsten

2ER-PACK: Beast Weaponizer 2er-Packs enthalten 2 Beast Alliance Figuren – einen 12,5 cm großen Battle Changer und einen 7,5 cm großen Bestien Battle Master. Arrowstripe kann in eine Waffe verwandelt und Optimus Primal damit ausgerüstet werden

2 MODI: Die Transformers Optimus Primal Action-Figur lässt sich in 7 Schritten von einem Roboter in einen Gorilla verwandeln. Das Arrowstripe Spielzeug verwandelt sich in 5 Schritten von einem Tiger in eine Armbrust

TRANSFORMERS: AUFSTIEG DER BESTIEN: Diese Linie präsentiert Roboter und Bestien, die vom Film Transformers: Aufstieg der Bestien inspiriert sind

ES GIBT NOCH MEHR SPIELZEUGE ZUM TRANSFORMERS FILM: Der Beast Weaponizer 2er-Pack ist mit anderen Beast Alliance Figuren kompatibel. Mit weiteren Beast Alliance Robotern kann die ultimative Allianz der Bestien erschaffen werden (separat erhältlich) *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Lieblingswagen für Zuhause Welchen Transformer würdest Du am liebsten in deiner eigenen Garage stehen haben?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 22. Juni 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Paramount Pictures Germany & Hasbro für die Bereitstellung der Preise.