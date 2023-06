In Insidious: The Red Door kehrt die Originalbesetzung des Horror-Franchises für das finale Kapitel der furchterregenden Geschichte der Familie Lambert zurück. Um ihre Dämonen ein für allemal loszuwerden, müssen Josh (PATRICK WILSON) und Dalton (TY SIMPKINS), der inzwischen alt genug ist, um aufs College zu gehen, tiefer als jemals zuvor in „Das Ewigreich“ eindringen. Dort werden sie mit der dunklen Vergangenheit ihrer Familie konfrontiert und einer Reihe neuer, noch furchteinflößenderer Schrecken, die hinter der roten Tür auf sie lauern.

Die Originalbesetzung von „Insidious“ ist zurück mit Patrick Wilson (der auch sein Debüt als Regisseur gibt), Ty Simpkins, Rose Byrne und Andrew Astor. In weiteren Rollen spielen Sinclair Daniel und Hiam Abbass. Der Film wurde produziert Jason Blum, Oren Peli, James Wan und Leigh Whannell. Das Drehbuch stammt von Scott Teems, nach einer Story von Leigh Whannell und basierend auf Charakteren von Leigh Whannell.

© 2023 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH / Kinostart: 06. Juli 2023

Was gibt es zu gewinnen?

Der Horror kehrt in die Vergangenheit zurück Wir verlosen zusammen mit Sony Pictures Entertainment Deutschland 2×2 Freikarten für den neuen Kinofilm 'Insidious: The Red Door'. Gewinner:in 01-02: je 2×2 Freikarten für den neuen Kinofilm 'Insidious: The Red Door' (beim Einlösen sind die lokal gültigen Bedingungen zu beachten)

Patrick Wilson, Rose Byrne, Barbara Hershey (Schauspieler)

James Wan (Regisseur) - Jason Blum (Produzent)

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Lieblings-Horrorfilm mit Patrick Wilson Welchen Horrorfilm mit Patrick Wilson findest Du bislang am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Sony Pictures Entertainment Deutschland für die Bereitstellung der Preise.