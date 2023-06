Microsoft Flight Simulator 2024 – Nächstes Jahr geht es wieder in die Lüfte und das nicht nur in Flugzeugen

Es gibt so viele unterschiedliche Spielegeschmäcker und der Microsoft Flight Simulator bedient da eine ganz besondere Nische. Einfach in den Lüften herumfliegen und die Umgebung genießen oder tatsächlich das Pilotendasein simulieren, es war vieles möglich bislang. Doch nun wurde ein neuer Teil angekündigt und diesmal geht es in allerlei fliegenden Fahrzeuge in allen möglichen Berufsgruppen.

Der Microsoft Flight Simulator schickt euch in unzählige Fliegerberufe

Der Trailer kam für Fans des aktuellen Titels etwas überraschend. In den Kommentaren zeigt sich zwar Freude, doch auch Verwirrung. Erst kürzlich wurden per Update neue Flugzeuge in den 2020er-Teil implementiert, nun kommt also völlig aus dem Nichts ein komplett neuer Teil. Und der stellt das Konzept der Reihe aber mal so richtig auf den Kopf.

Im Trailer wird gezeigt, was man im neuen Spiel alles machen kann. Es ist zu viel, um alles hier aufzuzählen, aber um nur einige Sachen zu nennen: Löschflugzeuge, Bergrettung, Stunflüge, Militärübungen, Tornado-Forschung und Luftballonfahrten. Es ist wirklich eine ganze Menge, was hier präsentiert wird und hebt das spielerische Konzept des Simulators sicherlich auf ein neues Level.

Wie der Name des Spiels es jedoch verrät ist für Fans noch eine Wartezeit angesetzt. Das Spiel wird nämlich erst im nächsten Jahr, also 2024, erscheinen.

