Sea of Thieves – Das Crossover, welches so viel Sinn ergibt wie noch nie ein Crossover zuvor

Vielleicht spielen nicht mehr so viele Leute Sea of Thieves wie noch zum Release des Piratenabenteuers, aber es hat sich dennoch eine treue Fangemeinde erarbeitet. Und diese Fans werden jetzt belohnt, denn es kommt zu einem Crossover, welches so viel Sinn ergibt dass sich die Frage stellt, wieso da noch nicht früher jemand drauf gekommen ist. Die Rede ist natürlich von Monkey Island.

Trefft in Sea of Thieves auf Guybrush Threepwood

Es macht einfach so unglaublich viel Sinn, diese zwei Piratenabenteuer zu vereinen und so geschieht es nun wirklich. Ihr könnt mit eurer Piratencrew nach Monkey Island segeln und die Insel erkunden. Dabei trefft ihr auf Guybrush, LeChuck und viele weitere bekannte Figuren aus der legendären Point’n’Click-Reihe.

Worum genau es in dieser Erweiterung genau gehen wird, das wird nicht so ganz verraten. Der Trailer eröffnet lediglich, dass es sich um eine kostenlose, gänzlich originelle Storyerweiterung handelt. Außerdem wird diese Story in drei Teile aufgeteilt, die nacheinander als Update veröffentlicht werden. Der erste Teil dieses Crossovers kommt am 20. Juli und beginnt das Abenteuer auf Mêlée Island. Ihr könnt es alleine oder mit bis zu drei weiteren Mitstreiter*innen erleben.

Sea of Thieves - [Xbox Series X, Xbox One] Tauchen Sie ein in die Welt von Sea of Thieves – voller Piraten, unerwarteter Gefahren und lohnenswerter Beutezüge!

In Sea of Thieves erleben Sie einzigartiges Koop-Gameplay: Die Kombination aus spannenden Erkundungen mit Freunden und der immerwährenden Gefahr machen Sea of Thieves zu einem völlig neuen Erlebnis!

Enthält alle kostenlosen Updates inkl. dem neuen Wettkampfmodus „The Arena“ und der Story-Kampagne „Tall Tales: Shores of Gold“.

Dank der Community und dem Feedback jedes einzelnen Spielers wird die Welt von Sea of Thieves immer weiterentwickelt und verbessert

Achtung: Es handelt sich um ein Multiplayer-Spiel, für welches eine Xbox Live Gold Mitgliedschaft benötigt wird. Diese muss separat erworben werden.

Quelle: Xbox