Clockwork Revolution – Ein neuer Shooter, der stark an Bioshock erinnert

Clockwork Revolution ist sicherlich eines dieser Spiele, die während der Xbox-Präsentation vorgestellt wurden, welches wohl viele nicht auf dem Zettel hatten. Das Spiel kommt von InXile Entertainment, dem neuen Studio von Brian Fargo, seins Zeichens ehemaliges Gründungsmitglied von Interplay Productions. Dieser Name dürfte bei einigen klingeln, ist es doch unter anderem für die ersten beiden Fallout-Spiele und Baldur’s Gate verantwortlich.

Clockwork Revolution: Stark von Bioshock inspiriert, doch mit einem ganz eigenen Kniff

Direkt in den ersten Sekunden des Trailers wird man direkt an Spiele aus der Bioshock-Reihe erinnert. Vor allem das Setting und der Look erinnert stark an Bioshock Infinite. Wir reisen in eine mysteriöse Stadt, hier heißt sie Avalon, geprägt vom Steampunk und bevölkert mit sowohl Menschen als auch einer Menge Roboter. Und dann bekommen wir auch den Kniff mit, welchen dieser Shooter mitbringen wird: Die Manipulation der Zeit.

Es gibt im Trailer ein paar Gameplay-Schnipsel und so können wir erkennen, dass wir hier wie gewohnt mit allerlei Wummen unsere Gegner abknallen werden, aber auch andere Fähigkeiten stehen uns zur Verfügung. Diese haben alle etwas mit dem Einfluss auf die Zeit zu tun. Im Trailer können wir sehen, wie die Protagonistin einen zerstörten Torbogen in der Zeit zurückspult und ihn so wieder repariert. Und anscheinend werden ihre Aktionen auch Einfluss auf die Stadt und die Zeitlinie haben.

Viel mehr Infos gibt es allerdings bislang noch nicht. Passend zum Zeitreise-Gimmick verrät uns der Trailer, dass das Spiel “zu gegebener Zeit” erscheinen wird.

