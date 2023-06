Starfield – Ein großer Blick auf Bethesdas neue IP

Jeder bringt Bethesda direkt mit Fallout und Elder Scrolls in Verbindung, nun kommt mit Starfield bald eine dritte IP dazu. Bereits im September können wir durch das Weltall fliegen und allerlei Planeten und deren Bewohner*innen erkunden. Nicht nur gab es jetzt einen neuen Trailer, sondern auch einen 45-minütigen Einblick in das Spiel. Wir können also gut vorbereitet ins All starten.

Eine völlig neue Reise mit Starfield

The Elder Scrolls schickte uns durch fantastische und magische Welten, die Fallout-Reihe durch verwüstete Postapokalypsen. Nun ist also der Weltraum der nächste Schritt und Bethesda plant etwas ganz Großes mit euch. Bereits der dreiminütige Trailer zeigt, was ihr alles im Spiel erleben werden. Es wird Konflikte mit menschlichen Gruppierungen geben, aber ihr werdet auch Aliens begegnen, welche euch ans Leder wollen. Zudem wird es, wie es für Bethesda-Spiele üblich, diverse Gruppierungen geben, denen ihr euch anschließen könnt.

Der “Deep Dive” beleuchtet dann noch viel mehr Facetten, die Starfield euch bieten wird. Todd Howard und sein Team stellen euch diese Aspekte im Detail vor und wir empfehlen euch, dieses Video mal in Augenschein zu nehmen. Es werden so viele Features erklärt, vom Bau eures eigenen Raumschiffs über eure Begleiter bis hin zur vollkommenen Erkundung des Weltraums.

Eine elendig lange Wartezeit haben wir aber auch nicht mehr vor uns. Bethesdas neuer Titel erscheint am 6. September 2023 für den PC und die Xbox Series X.

Starfield (Standard-Edition) [PC Steam] Enthält: Starfield Standard-Edition (Code in der Box)

In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reisen Sie zu den Sternen

Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten

Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit

Quelle: Xbox