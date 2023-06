Dead by Daylight – Das neue Kapitel ist ganz nah!

Es ist wieder soweit! Behaviour Interactive haben endlich den neuen langen Trailer zu Dead by Daylights neuestem Kapitel veröffentlicht! Mit End Transmission begibt sich das nebelreiche Horrorgame endlich in den langersehnten Sci-Fi-Modus und bringt seinen Fans neben eines neuen Killers natürlich auch noch einen neuen Überlebenden und sogar eine krasse neue Map!

Klone, riesige Venusfliegenfallen und ein Hybrid-Killer – was will man mehr??

Der Public Test Server für das neue Kapitel ist nun schon über drei Wochen her und wer sich nicht dort schon ausgiebig ausprobiert hat, wird nun umso hibbeliger. Am 13. Juni 2023 – also morgen (nach deutscher Zeit vermutlich ab 17 Uhr) ist es möglich, den neuen DLC zu kaufen, um sich mit dem neuen Killer – die Singularität und dem neuen Überlebenden, Gabriel Soma auszustatten. Beide haben jeweils für sich wieder drei neue Talente dabei, die es für alle anderen Charaktere freizuschalten gilt. Es heißt also wieder: Leveln, leveln, leveln!

Die neue Karte wird ein Weltraum-Dschungel sein, in dem es unglaublich viele Sachen zu sehen gibt! Riesige Venusfliegenfallen, die seltsame Flüssigkeiten in die Luft spucken, überall tote Menschen in Weltraumanzügen, eine Shuttle-Station mit mehreren Etagen und auf einigen wilden Pflanzen hüpfen ein paar süße, kleine Spinnen herum! Ein Traum!

Es bleibt nur noch die Frage offen, ob alle Talente, die man im PTB testen konnte, auch so geblieben sind. Wir werden euch davon berichten, wie erfolgreich das neue Dead by Daylight Kapitel End Transmission tatsächlich ist!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Dead by Daylight (Switch) Der Survival-Horror-Hit, jetzt auch für unterwegs auf der Switch

Beinhaltet vier zusätzliche DLC-Kapitel mit neuen Killern und Opfern

Zusätzlich gibt es drei kosmetische Erweiterungen, mit denen man Opfer und Killer todschick gekleidet in ihr Verderben schicken kann

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.