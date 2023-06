Cyberpunk 2077 – Der erste DLC heißt Phantom Liberty und Keanu Reeves ist auch wieder mit dabei, aber nicht alleine

Mittlerweile ist Cyberpunk 2077 relativ gut spielbar und macht auch eine Menge Spaß. Dieser Spaß wird nun erweitert und zwar mit dem ersten Story-DLC namens Phantom Liberty. Einen ersten Trailer gibt es nun und neben Keanu Reeves ist nun auch ein weiterer beliebter Schauspieler mit an Bord.

Idris Elba spielt nun in Cyberpunk 2077 mit

Es wird interessant zu sehen, wie die Story von Phantom Liberty sich entwickelt, denn das Hauptspiel bietet mehrere Enden. Ob die Story des DLC nach einem dieser Enden spielt oder mitten im Hauptspiel angesetzt ist, dazu gibt es derzeit noch keine Informationen. Fakt ist: Keanu Reeves ist als Johnny Silverhand wieder mit von der Partie in einer wilden Story um die Air Force One, die in Dogtown abstürzt und nun ist es fortan unsere Aufgabe, sie mit unserem Leben zu schützen.

Ein weiteres Mysterium ist die Figur, die von Schauspieler Idris Elba verkörpert wird. Im Trailer deutet er an, dass überall wo die Präsidentin auftaucht, Leute verletzt werden. Ist er auf unserer Seite oder eher gegen uns. Wir haben da so die Vermutung, dass die ganze Angelegenheit nicht ganz so schwarz-weiß ist.

Der Phantom Liberty-DLC erscheint noch in diesem Jahr und zwar am 26. September 2023.

