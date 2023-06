Dreamlight Valley – Update bringt Pippidi-Pappidi-Pixar Sternenpfad

Am 7. Juni war es wieder soweit und das große Sommer-Update von Disney Dreamlight Valley stand an! Neben einem neuen Sternenpfad rund um Pixar-Filme wie Rot oder dem kommenden Elemental gibt es auch das größte Story-Update überhaupt.

Neues Update bringt jede Menge Magie ins Dreamlight Valley

Das sogenannte “The Remembering”-Update bringt uns nicht nur den erwähnten Pixar-Sternenpfad, in dem ihr viele schöne Items im Pixar-Filmlook abstauben könnt wie ein Pandakostüm. Es gibt auch wieder jede Menge neue Möbel bei Dagobert Duck zu finden, ein Wall-E Dreambundle zu ergattern und kostenlose Pride-Shirts. Diese könnt ihr mit einem Promocode erhalten, den Gameloft noch in ihren sozialen Netzen posten wird. Wenn ihr euch jetzt fragt, wohin mit all dem coolen Stuff, dann keine Sorge. Neben einem erhöhten Item-Limit ist es nun auch möglich, mehrere Häuser im Tal zu besitzen.

Am meisten dürften sich Fans wohl freuen, dass es endlich mit der Story rund um das Vergessen weitergeht! In den Vergessenen Landen wartet eine alte Bekannte im Kürbishaus, um mit etwas Magie auszuhelfen. Die gute Fee aus Cinderella wird wohl eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Nachtdornen und das Vergessen spielen. Hoffentlich können wir alle bald das Böse aus dem Tal verbannen, wenn wir endlich herausgefunden haben, was oder wer hinter all dem steckt…

Quelle: Disney Dreamlight Valley via YouTube

Titelbild: ©Gameloft