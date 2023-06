Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 24.2023

Es ist warm in Deutschland, so warm dass wir uns fragen, ob wir überhaupt eine Releasevorschau brauchen. Sitzen wir wirklich drinnen und spielen Videospiele? Ja, einige von uns auf jeden Fall, für manche ist der Sommer einfach nichts. Zu warm, zu schwitzig, zu viele Viecher und genau für diese Sorte Mensch haben wir einige Spiele parat, die in dieser Woche erscheinen werden. Also Rollos runter, Ventilator an und ab vor die Konsolen.

Die sommerliche Releasevorschau

Brewpub Simulator (PC) – 12. Juni

Ein weiterer Simulator im Meer der Simulatoren, in welchem es diesmal darum geht, einen eigenen Pub samt Brauerei zu führen.

Creature Lab (PC) – 14. Juni

Als verrückter Wissenschaftler ist es euer Ziel, grausige Kreaturen zu kreieren und diese auf die Menschheit loszulassen.

Daydream: Forgotten Sorrow (PC) – 14. Juni

Ein kleines, atmosphärisches Puzzle-Adventure über einen Jungen und seinen Begleiter-Teddy.

Dubium (PC) – 14. Juni

Ein neuer Ansatz im Social Deduction-Genre (Stichwort Among Us), bei dem es darum geht, von einer Weltraumstation zu entkommen.

Fall Of Porcupine (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 15. Juni

Ein storylastiges Adventure über eine Taube, die ihren Job als Krankenpfleger beginnt. Mit einer ganze Menge Herz und viel Kritik an Gesundheitssystemen.

Heist Kitty (PC) – 15. Juni

Katzen stiften hier und da schon mal eine Menge Chaos und dieses Spiel treibt dieses Konzept auf die Spitze.

Layers of Fear (PC, PS5, XSX) – 15. Juni

Eine Neuauflage der beliebten Horror-Reihe.

Park Beyond (PC, PS5, XSX) – 15. Juni

Neues Futter für Freizeitparksimulations-Fans mit einem Kniff, die Attraktionen etwas abseits der Realität aufzuwerten.

Pixel Ripped 1978 (PC, PS5, MetaQuest) – 15. Juni

Eine nostalgische Zeitreise in die Atari-Ära mitsamt eurer VR-Brille.

Undawn (PC) – 15. Juni

Ein Open World-Survival-Abenteuer mit Zombies, welches ihr entweder alleine bestreitet oder euch einer Gruppe anschließt.

F1 23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 16. Juni

Nach einiger Zeit kann man über die immer wiederkehrenden Sportspiele wirklich nichts Neues mehr schreiben. Hier also das neue Formel 1-Spiel.

Guardians of Holme (PC) – 16. Juni

Tower Defense gemischt mit Deckbuilding und Rogulite-Elementen.

Und das war die Releasevorschau für all diejenigen, denen es draußen zu hell und zu warm ist und die sich lieber mit Klimaanlage vor die Konsolen hocken wollen. Gehört ihr zu dieser Kategorie dazu und wenn ja, welches dieser Spiele fällt in eure engere Auswahl? Teilt uns eure Wahl gerne mit und wir liefern euch nächste Woche wieder mehr neue Spiele.

