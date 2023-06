Fable – Neuer Trailer mit einer riesigen Portion Humor

Es gibt einen neuen Trailer zu Fable, dem Reboot der Fantasy-Reihe. Leider handelt es sich dabei, wie bei ach so vielen Spieletrailern, um einen cineastischen Trailer und stellt uns keinerlei Gameplay vor. Aber was wir dem Trailer immerhin entnehmen können, ist dass der Humor bei diesem Fantasy-Spiel ganz weit vorne stehen wird.

Können wir im neuen Fable gegen einen Riesen kämpfen?

Auch wenn die Geschehnisse im Trailer cineastisch dargestellt werden, so ist doch davon auszugehen, dass wir einiges davon im Spiel machen werden können. Feuerbälle auf Gegner werfen? Grausige Kreaturen bekämpfen? In der Taverne einen trinken gehen? All das ist gang und gäbe im Fantasy-Rollenspiel-Genre und das konnten wir auch alles in älteren Fable-Teilen machen, doch wie sieht es mit dem Kampf gegen einen Riesen aus?

Der Erzähler des Trailers, der anscheinend gerne übergroßes Gemüse züchtet, wird am Ende als Riese enthüllt, in dessen Haus sich die Heldin wiederfindet. Angelehnt an die bekannte Märchengeschichte von der Ranke, die bis in den Himmel reicht und an der Jack hochklettert und einem Riesen begegnet kommt es auch hier zum Konflikt. Anspielungen auf bekannte Märchengeschichten sind also auch zu erwarten.

Was in diesem Trailer leider fehlt sind Gameplayszenen. Da müssen wir wohl noch etwas warten, genau wie auf den Release des Spiels. Da gab es nämlich noch kein Veröffentlichungsdatum.

Quelle: Xbox via Youtube