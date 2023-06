Sonic Superstars – Der blaue Igel bekommt neues 2D oder vielmehr 2,5D-Spiel

Fans vom klassischen Sonic dürfen sich freuen, denn das neu angekündigte Spiel Sonic Superstars wird wohl all ihre Vorlieben erfüllen. Der gezeigte Trailer fängt sogar im klassischen Oldschool-Look alter Sonic-Spiele an, wechselt dann aber in eine moderne 3D-Optik. Doch das Gameplay, welches dann gezeigt wird, ist typisch Sonic.

Sonic Superstars dürfte alte Fans zufriedenstellen

Das Spiel wird ein gutes, altes 2D-Sonic, in welchem man von der linken Seite des Bildschirms zur rechten Seite rast. Mit dabei sind altbekannte Sounds, Items und Umgebungsobjetke wie Trampoline und Rampen. Doch eigentlich handelt es sich beim neuen Titel um ein 2,5 D-Spiel, denn es wird auch Tiefe in den Levels geben.

Außerdem kann man anscheinend auch mit Freund*innen spielen, denn im Trailer wird ein Koop-Modus angedeutet. Tails, Knuckles und zum ersten mal auch Amy mischen also auch mit. Man wird wohl ein klassisches Sonic-Erlebnis erwarten dürfen.

Sonic Superstars soll im Herbst 2023 für alle gängigen Plattformen erscheinen.

Quelle: thegameawards via Youtube