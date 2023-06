Surviving Deponia – Endlich geht es wieder auf den Müllplaneten, aber die Sache hat einen Haken

Aktuell bekommt Daedalic Entertainment wegen Gollum je einiges an Kritik ab, aber eigentlich ist die deutsche Spieleschmiede ja für die Deponia-Reihe bekannt. Nun soll, sieben Jahre nach dem letzten Teil, endlich ein neues Spiel erscheinen, doch allem Anschein nach wird Surviving Deponia, so der Titel des Spiels, kein Point’n’Click-Adventure werden. Ob das die Fans freuen wird?

Surviving Deponia wird, der Name verrät es, ein Survival-Spiel

Die Deponia-Spiele waren ein wahrer Segen für Point’n’Click-Fans. Knifflige Rätsel, ein großartiger Humor und eine spannende Geschichte wurde in vier Spielen erzählt. Doch das neue Spiel wird nun kein fünfter Teil werden, sondern eher eine Art Spinoff. Der Spieletitel verrät bereits, worum es im Spiel gehen soll: Es geht zwar wieder zurück auf den Planeten bestehend aus Müll, sondern das Ziel ist es, dort zu überleben. Richtig: Surviving Deponia wird ein Survival-Spiel.

Der Zeichenstil ist bereits in den ersten Sekunden des Trailers unverkennbar. Wir treffen nach dem Absturz einer Rettungskapsel einen alten Mann, der uns eröffnet, dass wir uns auf Deponia befinden. Doch die schwebende Stadt Elysium, ein wichtiger Bestandteil der Geschichte, droht herabzustürzen. Und dann erzählt uns Daniel Fahrtmann von Daedalic, dass es in diesem Spiel darum gehen wird, in dieser an Mad Max erinnernden Umgebung eine Basis aufzubauen und neue sowie altbekannte Freunde zu treffen.

Inwiefern sich das ganze spielerisch darstellt können wir schon in diesem Jahr herausfinden. Die Early Access-Phase des Spiels beginnt nämlich 2023.

