Dead by Daylight – Nicolas Cage wird ein spielbarer Charakter

Eine Überraschung, ein Marketing Stunt, nennt es wie ihr wollt, aber dass Nicholas Cage bald in Dead by Daylight als spielbarer Charakter verfügbar sein wird, damit hat niemand gerechnet. Und doch stapfte der Schauspieler beim diesjährigen Summer Game Fest auf die Bühne und kündigte eben dies an.

Der Memelord höchstselbst in Dead by Daylight, doch Fans sind nicht zufrieden?

Nicolas Cage ist ein wandelndes Meme. Seine exzentrische Art zu schauspielern hat bereits viele lustige virale Clips und Bilder zum Vorschein gebracht, wie das “You don’t say”-Meme, der Ausruf “NOT THE BEES” und noch viele weitere Memes. Mit seiner Involvierung in Dead by Daylight fügt er also einen weiteren Eintrag seinem Meme-Portfolio hinzu.

Doch die Sache hat auch einen Haken. Fans nahmen bei der Ankündigung direkt an, dass er als spielbarer Killer ins Spiel integriert werden würde. Vielleicht könnte er ja einen Schwarm Bienen auf seine Gegner hetzen oder als Dracula (seit Mai diesen Jahres ist er als der Vampirlord in der Horrorkomödie Renfield zu sehen) auf Blutjagd zu gehen. Doch leider wird Cage nur ein Überlebender sein, was immer noch sehr lustig ist, doch die Fangemeinde kann ihre Enttäuschung nicht so ganz verbergen.

Das Update mit Nicolas Cage geht am 27. Juli live.

Quelle: thegameawards via Youtube