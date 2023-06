Lies of P – Neuer Trailer zeigt mehr Kampfmöglichkeiten und fiese Kreaturen

Nachdem die meisten Soulslike-Fans Elden Ring nun durch haben, schmachten sie nach neuem Futter und Lies of P soll ihnen genau das liefern. Die etwas andere Neuerzählung der Geschichte von Pinocchio ist die große Hoffnung am Soulslike-Himmel und jetzt gibt es einen neuen Trailer, der ein paar neue Details über die Welt und ihre Bewohner*innen verrät.

Magische Steampunk-Action in Lies of P

Das Setting und der Stil von Lies of P ist ja nun kein Geheimnis mehr: Erzählt wird die Geschichte von Pinocchio, allerdings in einem viktorianischen Setting mit Steampunk-Elementen. Der Trailer zeigt uns einen guten Eindruck der düsteren, verfallenen Stadt, die wir erkunden werden. Herunterfallende Schilder, ein zerfallenes Riesenrad, ein besonders einladender Ort ist dieser Schauplatz sicher nicht.

Hinzu kommt, dass sich in den Straßen und Gebäuden absurde, groteske Kreaturen tummeln. Im Trailer bekommen wir ein paar von ihnen zu Gesicht und sie sehen schauerlich aus. Da wäre ein Roboter mit Schnauzbart, ein Muskelprotz mit vielen Schläuchen an seinem Körper und eine nicht identifizierbare Kreatur mit umgedrehtem Kopf, welcher in der Mitte aufgespaltet wurde. Es wird also schon ein wenig schaurig, davon können wir ausgehen.

Aber wir werden das Abenteuer nicht alleine durchstehen müssen, denn wir sehen auch mindestens einer Figur, der wir begegnen werden, eine mysteriöse, blauhaarige Frau. Zudem ist unser Pinocchio gut bewaffnet, er schwingt ein Schwert mit blauen Funken, einen magischen Stab und sogar seinen Regenschirm (Wir kriegen direkt Flashbacks an die legendäre Bar-Szene aus Kingsman).

Das Spiel erscheint am 19. September 2023 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X, wir müssen also noch wenige Monate warten, doch eine spielbare, kostenlose Demo ist bereits jetzt verfügbar.

Lies of P - (PlayStation 5) Spiele als Pinocchio, eine mechanische Marionette, und kämpfe dich durch alles, was dir im Weg steht, um den berühmten Erfinder Gepetto zu finden. Löse das Geheimnis, was mit dir und der weitläufigen Stadt Krat passiert ist. Aber erwarte keine Hilfe auf deinem Weg, eine Vielzahl von Charakteren, sowohl Freund als auch Feind, haben alle ihre eigenen Motivationen

Erlebe zusammenhängende Quests, die sich je nachdem, wie und wann du lügst, unterschiedlich entwickeln. Je mehr du lügst, desto menschlicher wirst du, aber das Lügen hat auch Auswirkungen auf deine Interaktionen mit NSCs, die Art der Feinde, denen du begegnest, und die Stadt Krat um dich herum

Mit einem umfangreichen Crafting-System können Sie Waffen auf vielfältige Weise kombinieren, um etwas völlig Neues zu schaffen. Jede Waffe kann zerlegt und mit verschiedenen Effekten ausgestattet werden. Durchsuche die Stadt, um die besten Kombinationen zu finden und etwas wirklich Besonderes zu schaffen

Wähle aus einer Vielzahl von Combat Memories; Kampfstile, die P's Gameplay drastisch verändern. Jede Erinnerung verleiht P unterschiedliche Gegenstände und Werte und ist auf verschiedene Spielstile zugeschnitten. Sein breites Arsenal an Schusswaffen, Schwertern, Äxten und vielem mehr kann ebenfalls von den verschiedenen Wegen profitieren, die P einschlagen kann

Quelle: thegameawards via Youtube