Die Games-Charts in KW 24 – EA Sports F1 23 gibt Vollgas

Und täglich grüßt das EA Sports Murmeltier. Kennt man sonst eigentlich von Fifa, doch auch EAs F1 geht in die nächste Runde und düst in die Games Charts in KW 24 mit ordentlich Speed. Daneben spielt natürlich auch Vorwochen Sieger Diablo 4 immer noch eine brennende Rolle. Alles zu den aktuellen Charts ermittelt von GfK Entertainment findet ihr wie immer hier.

Die Games-Charts in KW 24 – Need for F1



Auf der Playstation 4 hängt das Rennspiel jegliche Competion ab. Bei PS5 und Xbox Series reicht es nur für die Silbermedaillie, denn hier heizt Diablo 4 seinen Fans weiter ordentlich ein und verteidigt die beiden Titel. Dafür muss das neue Blizzard Hack&Slay seinen Höllenthron auf der PS4 räumen.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom hält weiter das Königreich auf der Switch unter Kontrolle und Hogwarts Legacy kann zumindest sein Einflussgebiet bei der X Box One mit einem ersten Platz behalten.

Auf dem PC kann man dem Gras weiter beim Wachsen zuschauen, hier geben sich nur Standard und Deluxe Version vom Landschafts-Simulator 22 die Klinke und wechseln Platz 1 und 2 miteinander.

Quelle: Gfk Entertainment