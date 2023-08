Kinovorschau – Diese Filme starten im September 2023

Auch in diesem Monat könnt ihr euch in unserer Kinovorschau einen Überblick über die im neuen Monat anlaufenden Kinofilme machen. In diesem September kommen sowohl viele Komödien als auch Horrorfilme ins Kino. Den Anfang machen The Nun 2 und My Big Fat Greek Wedding 3, gefolgt vo dem Thriller Retribution mit Liam Neeson. Mitte des Monats wird es dann actionreich mit dem vierten Teil von The Expendables. Der Monat endet u.a. mit dem Sci-Fi-Thriller The Creator und Something in the Dirt. Wie jeden Monat bringt auch crunchyroll wieder einen Anime im Rahmen der Anime Nights auf die deutschsprachigen Leinwände. Diesen Monat ist es das Fantasy-Drama Over the Sky von Yoshinobu Sena.

7. September:

The Nun 2 (Horror/Mystery/Thriller)

My Big Fat Greek Wedding 3 (Komödie/Romantik)

Skinamarink (Horror)

Enkel für Fortgeschrittene (Komödie)

Daliland (Biopic)

Jawan (Action/Thriller)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

14. September:

Retribution (Thriller)

A Haunting in Venice (Krimi/Drama/Romanverfilmung)

Fallende Blätter (Komödie/Drama)

Trauzeugen (Komödie)

Freelance (Action/Komödie)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

21. September:

The Expendables 4 (Action/Abenteuer/Thriller)

Weißt du noch? (Komödie)

The Dive (Action/Thriller)

Wild wie das Meer (Romanze)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

26. September:

Over the Sky (Crunchyroll Anime Night)



Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

28. September:

The Creator (Science Fiction/Thriller/Komödie/Krimi)

Wochenendrebellen (Drama/Komödie/Sport)

Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm (Kinder- & Familienfilm)

Die einfachen Dinge (Komödie)

Something in the Dirt (Horror/Science Fiction)

Better Man (Biopic)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Nun [Blu-ray] Bichir, Demian, Farmiga, Taissa, Bloquet, Jonas (Schauspieler)

Hardy, Corin (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.