Dead by Daylight – Der ALIEN DLC ist online!

Die Wochen sind verflogen und während alle noch im Trunk zur gamescom 2023 sind, hat BHVR mit Dead by Daylight alle Testphasen beendet und das ALIEN DLC veröffentlicht. Ein Klassiker betritt nun den Nebel und die Überlebenden müssen den Flammenwerfer auspacken!

Alles anders oder gleich geblieben?

Eine berechtigte Frage! Vor drei Wochen gab es bereits die Möglichkeit, das Alien als Killer und die Überlebende Ellen Ripley auszutesten. Die Erfahrungen, die Spielende dort machten, benutzt BHVR gern, um möglichst viele Bugs und Ungereimtheiten vor Veröffentlichung des DLCs zu beseitigen. Ein richtig cooler Move, an dem wir natürlich teilgenommen haben und bereits unsere Meinung zum PTB veröffentlicht haben.

Es geht ans Eingemachte!

Der Killer ist das berühmte Alien. Mit seinen Fähigkeiten kann es durch Tunnelsysteme wandern und jeden Überlebenden anhand einer gelben Spur an seiner Tunneldecke entdecken. Überlebende, die einen tragbaren Flammenwerfer bei sich tragen, sind davon ausgenommen. Ist der Killer in der Jagd, lädt sich eine Leiste auf, welche die Gangart des Aliens von zwei auf vier Beinen ändert. Hier kommt der mächtige Schwanz des Aliens zum Einsatz. Dieser kann über Paletten und Fenster zielen und ist damit ganz schön gefährlich.

Die neue Überlebende ist Ellen Ripley. Die Ikone, damals gespielt von Sigourney Weaver (erster Teil), bringt natürlich ihre eigenen Perks mit ins Spiel und damit abermals eine neue Mechanik. In Dead by Daylight ist es nun möglich, auch Paletten mit einer Falle zu versehen. Zerstört der Killer besagte Palette in der vorgegebenen Zeit, erhält er einen Malus auf Geschwindigkeit. Auch macht es Ellen möglich, durch einen kurzen Sprung in den Schrank bis zu 10 Sekunden lang lautlos zu sein und keine Spuren zu hinterlassen.

So war es zumindest im PTB. Auch die neue Karte Wrack der Nostromo mit dem riesigen Raumschiff hatte einige Loops zu bieten, die es nun neu zu erkunden gilt.

Seit 17 Uhr ist es möglich, die beiden neuen Charaktere ingame einzeln zu kaufen. Ab 18 Uhr ist der geballte DLC erhältlich. Wir werden auf jeden Fall alle Veränderungen in Augenschein nehmen und darüber berichten!

Was sagt ihr zum neuen Kapitel?

