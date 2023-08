Dead by Daylight – Die Aliens kommen!

Seitdem vor sieben Tagen der erste Teaser Trailer zum neuen DLC ALIEN von Dead by Daylight erschienen ist, konnte man die regelrechte Anspannung der Horror-Game-Fans in den sozialen Medien spüren. Heute war es dann soweit: Der Public-Test-Server ist eröffnet und die Aliens sind da! Zumindest ein Besonderes und mit ihm natürlich auch eine neue Überlebende! Leute, das wird wild!

Der absolute Alien-Horror

Gebt es zu! Wer hat diese Kapitel nicht lange lange ersehnt? Mit Alien geht das asymmetrische Horrorgame Dead by Daylight endlich einen neuen Weg und nutzt die Angst vor dem Ungewissen einen Schritt mehr aus. Mit dem letzten Chapter End Transmission wurde bereits der Schritt in Richtung Zukunft geebnet und der eigene Killer Singularität mitsamt des Überlebenden Gabriel Soma haben einen Vorgeschmack dazu geliefert, wie es sein könnte, einen echten Klassiker zu erleben. Beinahe wirkt End Transmission schon wie eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Alien irgendwann wie auch das Stranger Things Kapitel wieder verschwinden könnte, doch daran denken wir heute nicht. Erstmal lassen wir den Xenomorphen kommen und über sämtliche Maps und unterirdisch durch Tunnel kriechen.

Ganz wichtig vorweg: Auf dem öffentlichen Testserver werden generell alle Fähigkeiten getestet und geprüft. Dies geschieht zumeist in einer 3-wöchigen Phase, ehe das wahre Endresultat tatsächlich für das richtige Spiel freigegeben wird.

Wie es sich gehört: Ellen Ripley, Xenomorph und eine neue Map!

Wir gehen erst in die Details, wenn alles in Sack und Tüten ist, doch so viel steht fest: Ellen Ripley kommt mit ihrer auffälligen Lockenmähne und ihrem Einteiler wie eine echte Kämpferin in den Nebel. Genau wie im Film. Mit ihren drei einzigartigen Perks: Chemische Falle, Behände und Glücksstern bietet bringt sie sogar eine neue Mechanic ins Spiel. Durch Chemische Falle ist es dann zum Beispiel möglich, eine umgeworfene Palette mit einer Falle zu versehen und wenn der Killer diese dann zerstört, ist er für wenige Sekunden um einiges verlangsamt. Außerdem sorgt Glücksstern dafür, dass man selbst verletzt für ganze 10 Sekunden lautlos im Schrank versteckt bleiben kann. Auch Blut verschwindet sofort. Die neuen Perkkombinationen sind wieder immens.

Der Xenomorph kann durch sieben unterirdische Tunnel wandeln und läuft so lange auf zwei Beinen, bis er seine zweite Fähigkeit aktivieren kann. Die immense Schwanzattacke bringt das Alien zum Lauf auf allen Vieren und gibt ihm damit die Möglichkeit, über Fenster und Paletten hinweg einen schweren Hit auszuteilen. Auch das Alien hat natürlich drei einzigartige Talente: Stürmische Brutalität, Alieninstinkt und Ultimative Waffe. Ob die Namen der Talente so bleiben, steht nicht fest. Während aber Ultimative Waffe noch etwas kompliziert wirkt, weil man erst einen Schrank öffnen muss, um dann innerhalb einer halben Minute hoffentlich im Terrorradius einen Überlebenden schreien höre zu können, ist Stürmische Brutalität recht einfach. Ein Überlebender muss mit dem Grundangriff verletzt werden und der Killer erhält für ein paar Sekunden einen Geschwindigkeitsboost.

Das klingt wie ein kleiner Konter zu Gabriels Dafür Geschaffen. Überlebende haben aber die Chance, den Killer aus seiner zweiten Fähigkeit zu befördern, indem sie Standflammenwerfer aus Kisten aufstellen. Man, die sind heftig! Kommt der Killer näher, geben sie einen penetranten Piepton von sich und feuern eine Flammenfontäne auf den Killer, wenn er im Scanbereich der Geräte ist. Die Überlebenden können auch ihre Präsenz vor dem Alien im Tunnel geheim halten, wenn Sie eines der Geräte mit sich herumtragen. Dann sind sie aber sehr sehr langsam unterwegs.

Ein neuer Dschungel

Auch hier verstärkt sich das Gefühl, dass End Transmission ein Vorsorgeprojekt war. Die neue Karte ist ein Dschungel im außerirdischen Raum. Wir haben zwei große Raumschiffe, die zerstört sind und viele Wege und Fenster für feine Loops bieten. Außerdem viel karges Gestein auf einer langen Strecke. Nicht ansatzweise so bunt wie die letzte Map, dennoch ganz schön verwinkelt. Hier wieder die Totem Spots und besten Loops zu finden, wird ein Spaß. Die Karte kommt im PTB aber derzeit nicht oft, daher kann noch nicht viel gesagt werden.

Wir sind gehyped von dem DLC Alien und freuen uns sehr auf das Endprodukt! Schaut euch doch bis zum Ende der Testphase einfach schon mal den Trailer an. Und kleiner Tipp: Wenn ihr die Alienfilme kennt, dann könnt ihr sicher auch erahnen, welches Mori der Killer hat. Es ist auf jeden Fall durchschlagend!

