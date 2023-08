Die Games-Charts in KW 31 – Hogwarts Legacy holt sich trimagischen Sieg

Es ist noch lange nicht ausgezaubert. In den Games-Charts in KW 31 legt Hogwarts Legacy nochmal ordentlich nach, bzw. vor und holt sich gleich drei mal die Spitzenposition bei den offiziellen deutschen Verkaufscharts für PS5, PS4 und XBox One. Während der Hogwarts Express also weiter auf Touren ist, gibt es auch bei Nintendo Bewegung auf dem Podium.

Die Games-Charts in KW 31 – Zauberhafte Dominanz und unheilige Action



Hogwarts Legacy hält die Führung, derweil machen es sich die Muggel vom Longseller GTA V auf PS5, PS4 und XBox One jeweils mit Silber gemütlich. Die beiden verkaufsstarken Titel werden allerdings nicht in die Top 2 vom Xbox Series Ranking herein gelassen. Hier halten mit eiserner, düsterer Faust Remnant 2 und Diablo 4 das Podium fest im Griff.

Pikmin 4 haben einen blauen Panzer von Mario 8 Deluxe bekommen und müssen mit dem dritten Platz der Nintendo Charts vorlieb nehmen. Nummer 1 und 2 belegen Mario Kart und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Während blaue Panzer auf kleine Pikmin fliegen, Todesflüche gezaubert und Dämonen niedergeschlachtet werden ist es ruhig im PC-Land. Das meistverkaufte PC-Game Landwirtschaft-Simulator 22 erntet weiter seelenruhig die Früchte seines Erfolges.

Quelle: Gfk Entertainment