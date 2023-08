gamescom 2023 – Spannende Titel auf dem Indie Arena Booth | Part 3

Die gamescom 2023 rückt langsam aber sicher immer näher und allmählich steigt auch bei uns in der Redaktion die Vorfreude ins Unermessliche. Grund dafür sind die zahlreichen Spiele, die wir uns vor Ort anschauen werden. Manche hinter verschlossenen Türen, manche für alle zugänglich. Zu letzteren gehören auch die Games des Indie Arena Booth. Darunter verbergen sich auch viele Perlen. Damit ihr vielleicht schon mal einplanen könnt, welche Spiele ihr euch vor Ort ansehen wollt, präsentieren wir euch nun fortlaufend eine Auswahl an Spielen, die in der Indie-Halle (Halle 10) zu sehen sein werden. Part 3 dürfte dabei besonders für Tierfreunde interessant sein.

Gori: Cuddly Carnage

Awww, ein Katzenspiel! Und schau mal, mit einer Katze kann ich bösartige Spielzeuge aufschlitzen, ihre Gliedmaßen abtrennen und das Blut herausspritzen sehen. Wie süß. Gori ist ein Spiel der Kontraste. Die gleichnamige Katze ist auf dem Trip durch die Schlächterei der blutrünstigen Kuscheltiere nicht allein. Mit an Bord ist Hoverboard F.R.A.N.K., auf dem man sich fortbewegt, coole Mooves ausführt und somit auch den ein oder anderen verrückten Angriff ausführt. Zum anderen wäre da noch CH1P, eine KI. Der Titel präsentiert sich somit auf eine abgedrehte und humorvolle Art und Weise. Spielerisch ist es eine Mischung aus Skating und Slashing. Aus der Third-Person-Perspektive kämpft man sich auf spektakuläre Art und Weise durch die Sci-Fi-Welt, die von den bösen Spielzeugen beherrscht wird. Ziel ist es, diese zu besiegen, denn denen liegt es nur daran alles zu vernichten. Besonders cool ist die adaptive Musik, die sich an den eigenen Spielstil anpasst. Ein Releasedatum gibt es nicht, aber dafür wissen wir, dass das Spiel für PC, Xbox, Playstation und Nintendo Switch erscheinen wird.

Super Catboy

Huch, gleich nochmal ein Spiel mit Katzen? Super Catboy ist ein Action-Platformer, der sich in einem schicken Pixel-Look präsentiert und optisch, als auch spielerisch, an die 16-Bit-Platformer der 80er und 90er erinnern möchte. Zusammen mit Weapongirl geht es auf ein ebenfalls eher humoristisch geprägtes Abenteuer, bei welchem man gegen eine üppige Horde von Hundesoldaten kämpfen muss. Ob rennen, klettern, springen, schießen. Jedes Mittel ist recht. Mit einer Mischung aus Platforming, coolen Mooves, Beat’ em Up, Verfolgungsjagden und Bosskämpfen möchte das Spiel stets Abwechslung bieten. Ihr müsst sogar gar nicht mehr auf das Spiel warten. Seit dem 24. Juli 2023 ist der Titel bereits erwerbbar und konnte auf Steam bereits eine sehr positive Wertung von 84% Weiterempfehlung erlangen. Für gerade mal 9,99€ also auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Aber ihr könnt euch den Titel natürlich auch vorher in Köln auf der gamescom anschauen.

Dead Pets Unleashed

Wenn dieses Spiel durch etwas auffällt, dann sicher durch den sehr eigenen Grafikstil. Der zeigt sich bunt, alternativ und irgendwie sympathisch. Aber hinter dem Titel steckt weitaus mehr. Die Dead Pets sind eine Band. Eine überaus…unerfolgreiche Band. Mit zunehmenden Alter wollen sie aber einen letzten großen Versuch starten groß raus zu kommen. Die Spieler*innen schlüpfen dabei in eine Management-Rolle und schlüpfen in ein narrativ geprägtes Abenteuer. Als Gordy besucht man die Bandprobe, lenkt die finanziellen Geschicke und muss sich dann noch um das eigene Wohlergehen kümmern. Dabei geht es natürlich um die Musik, aber auch Freundschaft und das Erwachsen werden. Je nachdem, wie man die Geschichte lenkt, entwickelt sich Gordy anders und wird anders erwachsen. Aber auch ihre Psyche spielt eine Rolle, die im stetigen Konflikt mit den Bandaktivitäten stehen. Doch wie richtet man sich richtig aus? Es geht somit spielerisch im Kern um überschaubare Management-Elemente, als auch insbesondere um die Erzählung und die Figuren. Aber um das noch mehr aufzulockern, gibt es wahnsinnig viele Minispiele, die für Abwechslung sorgen.

Spindle

Ein Spiel im Pixel-Art-Look, in dem man den Tod spielt und ein Schweinchen als Begleiter hat. Klingt nach einer soliden Ausgangslage. So abgedreht wie es klingt, ist das Spiel aber nicht. Im Kern haben wir hier ein Action-Adventure im Stile älterer Zelda Titel, wie A Link to the Past oder Oracle of Seasons. Inhaltlich steht die Figur, der Tod, aber vor einem Problem. Es herrscht Chaos. Durch ein Ungleichgewicht im Universum stirbt plötzlich niemand mehr. Dem gilt es auf den Grund zu gehen. Dazu müssen Rätsel gelöst, Dungeons absolviert und Gegner besiegt werden. Dabei steht einem das kleine pinke Schweinchen zur Seite. Weil, warum nicht. Das Zelda-like von Whobble Ghost erscheint für PC und Nintendo Switch. Doch ein Datum gibt es leider noch nicht. Von daher müssen wir noch warten, bis wir das Schweinchen selbst mal streicheln können. Oder geht dies etwa schon auf dem Indie Arena Booth in Köln? Das Spiel ist im Übrigen auch eine Empfehlung von Valentina, der Direktorin des Indie Arena Booth, die wir zuletzt im Podcast als Gästin hatten.

Paws and Leaves – A Thracian Tale

Das letzte tierische Abenteuer in dieser Vorstellung lässt uns in die Haut eines jungen Fuchses schlüpfen. Auf der Reise trotzt man den Herausforderungen, denen man im Leben eines Fuchses eben ausgesetzt ist. Dabei erkundet man Wälder, findet Dinge in der Welt mit Hilfe der Sinne und kann auch Erinnerungen sammeln. Denn Kniff an der Sache ist, dass sich die Geschichte um den vorzeitigen Tod des Fuchses “Me” dreht. Die Erinnerungen im Spiel sollen sich so zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Die Welt bleibt aber nicht statisch, sondern führt uns durch verschiedene Jahreszeiten, durch die sich die Ästhetik und Spielbarkeit der Gebiete verändern. Der junge Fuchs hat aber auch einen kleinen Begleiter an seiner Seite. Ein Schmetterling hilft ihm bei seiner Reise und kann für ihn Dinge erkunden, die für den Fuchs unerreichbar sind. Das Spiel von grownarts hat noch kein Erscheinungsdatum. Auf der Messe könnt ihr euch aber ein klareres Bild vom Titel machen, den ihr euch aber jetzt schon auf eure Steam-Wunschliste setzen könnt.

