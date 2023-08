Gothic Remake – Neuer Trailer präsentiert das alte Lager und seine zwielichtigen Bewohner

Immer noch wissen wir nicht genau, wann das Gothic Remake erscheinen wird, aber nach und nach erhalten wir neue Trailer und somit einen Einblick in die Atmosphäre des Spiels. Und auch der neue Trailer möchte uns ein überzeugendes altes Lager präsentieren. Das funktioniert…so halb. Wir haben den Trailer für euch unter die Lupe genommen.

Ein britisches altes Lager im Gothic Remake?

Zuallererst fällt natürlich die Synchro auf. Das Spiel wird natürlich für den weltweiten Markt produziert und somit ist die Sprache im Trailer natürlich Englisch. Ein starkes, britisches Englisch, um genau zu sein. Natürlich muss man die deutsche Synchronisation abwarten, aber ob der in Gothic so notwendige Ruhrpotthumor in der Originalversion so rüberkommen wird, wie er es eigentlich muss, ist zumindest fraglich.

Dann wäre da noch die Optik, die fast so wirkt, als wäre sie von einem Bildschirm abgefilmt worden. Um die Figuren herum ist ein seltsamer Schleier, eine verschüttete Suppe landet nicht auf dem Boden, sondern evaporiert in der Luft. Grafisch ist die Angelegenheit also auch nicht das Gelbe vom Ei, auch wenn die düstere, raue Atmosphäre zumindest gut rüberkommt.

Im Trailer begleiten wir einen Bewohner des alten Lagers, der sich seinen Lebensunterhalt ganz offensichtlich mit dem Erleichtern von fremden Taschen ist. Er will sich in das Haus eines anderen Buddlers schleichen, wird aber dabei erwischt. Dann stiehlt er scheinbar unbemerkt einen Beutel von einem Gardisten und schlendert zur Arena, wo in diesem Trailer ein Buddler gegen einen Feuerwaran antreten muss. Solche Arenakämpfe gegen Monster gab es im Original nicht, vielleicht eine Neuerung im Remake?

Viel über das Gameplay sagt der Trailer nicht aus, auch wenn es bereits Screenshots mit HUD geben wird, es darf also davon ausgegangen werden, dass das Spiel ungefähr so aussehen wird. Wir müssen wohl das fertige Spiel abwarten, um endgültig zu werten. Wenn wir doch nur endlich mal ein Releasedatum erhalten würden.

