South Park: Snow Day – Mal wieder ein neues Spiel mit Cartman und Co., diesmal in 3D

Wer sich noch an das South Park Spiel auf dem N64 erinnert, der wird beim Anblick zum neuen Spiel South Park: Snow Day ein paar Flashbacks bekommen. Schneebälle, auf die man pinkeln konnte, um dann seine Gegner damit abzuwerfen, ja das ist der Humor der Cartoonserie. Nach “Der Stab der Wahrheit” und “Die rektakuläre Zerreißprobe” kommt nun also ein neues Spiel, doch es wird komplett anders.

South Park: Snow Day wird ein 3D-Multiplayer-Koop-Spiel

Direkt fällt auf, dass das neue Spiel nicht in der South Park-typischen Optik daher kommt. Das Spiel wird in 3D erscheinen, mit einem Mix aus der bekannten Cartoon-Optik und 3D-Modellen. Das Setting ist die fiktive Stadt im amerikanischen Bundestaat Colorado, komplett eingeschneit. Cartman, in seiner Zaubererverkleidung, spricht uns als “New Kid” an, so wurden wir auch in den beiden vorherigen South Park-Spielen betitelt. Es wird sich storytechnisch also wahrscheinlich um eine Fortsetzung handeln, aber das Gameplay wird, davon ist stark auszugehen, sehr anders werden.

So ganz kristallisiert sich aus dem Trailer noch nicht heraus, wie genau das Gameplay aussehen wird. Aber eines ist klar: Ein rundenbasiertes Rollenspiel ist es nicht mehr. Stattdessen wird das Spiel als Multiplayer-Koop-Titel angekündigt. Auch wird das Spiel nicht von Obsidian Entertainment, sondern von einem kleinen Entwicklerstudio namens Question entwickelt. Was man aus dem Trailer sehen kann, deutet alles auf eine Art Brawler hin, wo ihr mit euren Mitspieler*innen gegen Horden von anderen Spieler*innen oder KI-Gegnern kämpft. Wir werden wohl auf etwas mehr Gameplaymaterial warten müssen als auf den Schnipsel, den man im Trailer erkennen kann, um genau zu identifizieren, was man im Spiel selbst macht.

Einen genauen Releasetermin gibt es nicht, aber es wurde zunächst auf 2024 angesetzt.

Quelle: THQ