Top 20 Games – im Juli 2023

Gartenarbeit, Hölleninferno und Fußball – die Top 20 Games im Juli halten wieder eine bunte Mischung an Spielen und Genres für euch bereit. Mit von der Partie in den deutschen Charts sind zwei Neuerscheinungen und einige alte Bekannte. Der game – Verband der deutschen Games-Branche ermittelt die Liste der meistverkauften Spiele jeden Monat für PC- und Konsolenspiele.

Pikmin 4 und Remnant II stürmen die Charts

Als höchster Neueinsteiger schafft es das kunterbunte Echtzeit-Strategiespiel Pikmin 4 mit dem begnadeten Pikmin-Flüsterer Olimar auf Platz 10. Das deutlich brutalere Third-Person-Shooter-Spektakel Remnant II erkämpft sich derweil den 15. Platz in den Juli Charts.



Die Top 3 machen diesen Monat Diablo IV, EA Sports FIFA 23 und GTA V unter sich aus und verdrängen dabei F1 23 und Hogwarts Legacy vom Podium. Auch Final Fantasy XVI rutscht bis kurz vor den Abstiegsplatz. Dafür finden die Koop-Spiele vom Entwickler Hazelight, It Takes Two und A Way Out, gleich im Doppelpack wieder zurück in die Top 20.



Neben GTA V hat sich auch ein weiteres Rockstar Games nach oben katapultiert: Red Dead Redemption 2, mit einem respektablen vierten Platz. Die Asassinen des Nordens müssen derweil heftige Verluste einstreichen und verlieren sieben Plätze.

