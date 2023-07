Bis zur Glotze – Der Kopf hinter dem Indie Arena Booth: Valentina Birke im Interview | Folge 122

Wir steuern mit großen Schritten auf die gamescom zu und müssen bei Bis zur Glotze dazu über ein ganz spezielles Thema sprechen. Denn Indie Games nehmen mittlerweile einen sehr bedeutenden Teil auf der Messe ein. Der Indie Arena Booth ist dabei das große Aushängeschild, welches man eigentlich nicht übersehen kann. Doch wie organisiert sich dieser? Welche Games gibt es dort? Und wie hat sich dieser inmitten der letzten Jahre, auch durch Corona, gewandelt? Dazu sprechen wir mit Valentina Birke, Direktorin des Indie Arena Booth!

Ein Besuch zum Indie Arena Booth gehört zu einer jeden gamescom. Falls das bei euch bislang noch nicht so war, dann ist das jetzt ein Aufruf dazu. Denn auf über 1500 qm² versammeln sich zahlreiche Indie Devs, um zahlreiche Spieleperlen zu präsentieren. Es braucht ja auch nicht immer Bombast. Doch wie funktioniert das eigentlich? Wer wählt die Spiele dort alle aus? Wie wird geplant? Wie ist das alles gewachsen? Wie finanziert es sich? Dazu haben wir Valentina Birke eingeladen, die als Direktorin des Indie Arena Booth auf jeden Frage eine passende Antwort hat. Nicht nur haben wir über ihren ganz persönlichen Weg hin zu ihrer jetzigen Rolle gesprochen, sondern auch welche Games sie unbedingt empfiehlt! Wir hatten ein super sympathisches Gespräch und freuen uns jetzt umso mehr auf die Messe im August, zu der ihr auf NAT-Games.de alle Infos findet, die ihr braucht.

Moderation: Christian

Redaktion: Tobias M.

Gästin: Valentina Birke (Twitter: @valentinahank)

